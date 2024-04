El pasado 11 de marzo se reveló la primera lista de finalistas contendientes al International Booker Prize 2024. Aquel listado, seleccionado de entre 149 títulos, estaba compuesto por trece libros, de los cuales cuatro estaban firmados por autoras y autores latinoamericanos. Para la shortlist desvelada hoy por The Booker Prizes sólo continúan seis obras de las casi 150.

Estos seis libros que componen la lista corta fueron elegidos por el jurado, conformado por la escritora canadiense Eleanor Wachtel, la poeta estadounidense Natalie Diaz, el escritor asiático-americano Romesh Gunesekera, el artista visual William Kentridge y el editor, escritor y traductor Aaron Robertson.

En la longlist publicada el pasado marzo se encontraban: The Silver Bone, Simpatía, Not a River, Undiscovered, White Nights, Mater 2-10, What I’d Rather Not Think, About, Crooked Polw, THe House of Via Gemito, Lost on Me, A Dictators Calls, Kairos y The Details. Tras la deliberación, siguen en la carrera: The Details, Kairos, What I’d Rather Not Think About, Mater 2-10, Crooked Plow (Torcido Arado) del brasileño Itamar Vieira Junior y Not a River (No es un río), de la argentina Selva Almada.

La representación latinoamericana ascendía al 25% en la primera lista compuesta por trece títulos. Esta segunda y última lista registra el 33%, representado por Argentina y Brasil. Los otros cuatro títulos son provenientes de Alemania (alemán), Corea (coreano), Países Bajos (neerlandés) y Suecia (sueco).

Selva Almada e Itamar Vieira Junior

Selva Almada, la argentina nacida en Villa Elisa es una de las escritoras más trascendentales de su país, de toda América Latina y, con fe, próximamente del mundo. Aunque iniciada poeta en el año 2003 con Mal de muñecas y luego incursora en el relato corto con Niños (2005), ha sido en el mundo de la novela y la crónica que ha encontrado más lectoras y reconocimiento, desde El viento que arrasa (2012), pasando por Intermec (2012), Ladrilleros (2013) y más tarde con Chicas muertas (2015) y No es un río (2020). En el entretanto, ha sido tallerista, publicó un libro de cuentos junto a su hermana, fundó una librería electrónica y vio la adaptación cinematográfica de su primera novela en el Festival de Cine de Mar de Plata 2023.

El escritor brasileño nacido en Salvador, Bahia se graduó en Geografía, completó un máster y más tarde se doctoró en Estudios Étnicos y Africanos en la universidad de la localidad donde nació. Además de servidor público en la INCRA, incursionó en la escritura hace poco más de una década, en 2012, con Dias, un libro de relatos, y más tarde con A oração do carrasco (2017) y Doramar ou a Odisseia (2021), ambos dentro del mismo género. Como una pausa en el relato, publicó, 2018, Torto Arado, más tarde publicada en español con Textofilia Ediciones (como Torcido arado) y luego al inglés por Verso Books, versión por la que se encuentra inscrito en la lista última de los Booker. El año pasado publicó Salvar o fogo, su segunda novela.

El galardón y la lista

La también conductora y representante del jurado, Eleanor Wachtel, expresó que: “Nuestra lista de finalistas, aunque implícitamente optimista, se enfrenta a las realidades actuales de racismo y opresión, violencia global y desastres ecológicos”. Por su parte, Fiammetta Rocco, Administradora del International Booker Prize, añadió que: “Los libros arrojan una mirada forense sobre familias y sociedades divididas, revisando pasados recientes y lejanos para ayudar a comprender el presente”.

Asimismo, mencionan que, del total de los trece nombres que componen la lista final, entre autoras, autores, traductores y traductoras, se concentra una mayoría femenina, pues del total son nueve mujeres y cuatro son hombres. Finalmente, destacan que, de los seis libros seleccionados, cinco fueron publicados con editoriales independientes, lo cual no es menor, pues estas editoriales se han llevado el premio seis de las últimas ocho veces que ha sido entregado desde 2016.

La ceremonia del International Booker Prize 2024 tendrá lugar el próximo martes 21 de mayo en la Turbine Hall del Tate Museum en Londres, Inglaterra, en punto de las 19:00 horas de Londres y las 12:00 pm de la Ciudad de México. Será presentado por Jack Edwards y podrá verse en vivo vía streaming a través de los canales del premio.

We are delighted to reveal the #InternationalBooker2024 shortlist, featuring six books ‘that interweave the intimate and political in radically original ways’. ➡️ Discover the full list: https://t.co/JQYmgLwhox pic.twitter.com/GX6WyUDKpy — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) April 9, 2024