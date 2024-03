La mañana de este lunes 11 de marzo fue revelada la longlist del International Booker Prize 2024. Como cada año, este premio “introduce a los lectores a las mejores novelas y colecciones de relatos cortos de todo el mundo que han sido traducidas al inglés y publicadas en Gran Bretaña y/o Irlanda”.

Para esta edición, la lista larga está compuesta por trece títulos. De los cuales, cuatro de ellos fueron escritos por autores latinoamericanos. Todas las obras seleccionadas para esta primera fase final se seleccionaron entre el total de 149 obras publicadas entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, y que hayan sido inscritas por sus editoriales.

El comunicado oficial de The Booker Prizes destaca que, desde 2016 que inició este nuevo formato, es el año en que más han recibido inscripciones. Esta edición recibió libros de 32 idiomas, acumulando cinco más que el pasado 2023, donde el total de idiomas fue de 27. En total, desde 2016, han recibido títulos de 63 idiomas distintos: desde farsi y vietnamita hasta kikuyu y galés.

De entre los trece seleccionados de la lista, destaca la presencia de cuatro autores latinoamericanos, de los cuales dos son hombres y dos son mujeres. Las representantes de estas últimas son la novelista argentina Selva Almada, con su título No es un río (Not a River) y la escritora peruana Gabriela Wiener con Huaco retrato (Undiscovered). Como escritores están el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón con Simpatía y ei brasileño Itamar Vieira Junior con su Tortuoso Arado (Crooked Plow). Los traductores de cada título son Annie McDermott, Julia Sanches, Noel Hernández Gonzalez y Daniel Han y Johnny Lorenz, respectivamente.

La representación latinoamericana asciende a 25% del total de seleccionados en esta lista. Asimismo, todos los títulos seleccionados han sido traducidos de diez idiomas distintos: albanés, holandés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, español y sueco.

La publicación principal de los premios destaca que fue Ismail Kadare (Albania, 1936), ganador del Booker en 2005, quien hizo la longlist. En suma, subrayan que hay nueve autores y nueve traductores/as que han sido seleccionados en la lista larga por primera vez.

El resto de la lista está conformada por Kairos de Jenny Erpenbeck [traducido por Michael Hofmann]; The Details de Ia Genberg [traducido por Kira Josefsson]; White Nights de Ursula Honek [traducido por Kate Webster]; Mater 2-10 de Hwang Sok-yong [traducido por Sara Kim-Russell y Youngjae Josephine Bae]; A Dictator Calls de Ismail Kadare [traducido por John Hodgson]; What I’d Rather Not Think About de Jente Posthuma [traducido por Sarah Timmer Harvey]; Lost On Me de Veronica Raimo [traducido por Leah Janeczko] y The House on Via Gemito de Domenico Starnone [traducido por [Oonagh Stransky].

La shortlist, que seleccionará seis de estos trece títulos que componen la longlist, será publicada el próximo 9 de abril del presente año y la obra ganadora será anunciada en la ceremonia del 21 de mayo próximo. Esta última será transmitida en vivo a través de los canales oficiales de The Booker Prizes.

We are delighted to reveal the #InternationalBooker2024 longlist, featuring 13 books ‘that speak of courage and kindness, of the vital importance of community, and of the effects of standing up to tyranny’. ➡️ Discover the full list: https://t.co/JQYmgLwhox pic.twitter.com/zuwolgmxKQ — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) March 11, 2024