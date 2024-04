A través de redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que un hombre es aplastado por un elefante, todo en medio de un show.

El momento en que el hombre fue aplastado por el gigante elefante quedó captado en video y de acuerdo con reportes locales, el sujeto estaba ayudando al domador del animal durante el show.

El video viralizado mayormente en X -antes Twitter- muestra un video tomado por las cámaras de seguridad del recinto, en donde el elefante comenzó a atacar al sujeto.

De acuerdo con medios locales, el joven de 26 años perdió la vida luego de que el enorma animal lo aplastara, dejandole una serie de graves heridas.

El elefante cuyo nombre es Kunjulakshmi, vestido con adornos de un momento a otro comenzó a presentar una actitud violenta con los presentes y aplastó al joven Aravind, quien estaba cerca de sus patas.

La víctima mortal recientemente había comenzado a trabajar de asistente del domador, pero tras el incidente y pese a la atención médica, murió a causa de las lesiones por el pisotón del elefante, esto en la India.

In a tragic incident, a 26-year-old mahout named Aravind, hailing from #Puthuppally, lost his life after being crushed by an elephant in #Kerala's #Vaikom.

The incident occurred on Wednesday night around 9 pm during a temple ceremony at TV Puram Sreerama Swami temple.

