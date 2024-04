La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, compartió que en sus instalaciones estarán ofreciendo lentes certificados por la UNAM para observar el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril; sin embargo, el número de personas que acudieron para obtenerlos sobrepasó la cantidad de gafas disponibles.

Los lentes comenzaron a ser ofrecidos desde el pasado 2 de abril, pero la alta demanda por parte de ciudadanos que acudieron a las instalaciones de la SSC ocasionó que se agotaran por completo las unidades disponibles para este 4 de marzo, generando el descontento de las personas que aseguran tener horas formadas con el objetivo de conseguirlos.

Sin embargo, el notable desabasto de lentes y la poca atención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia las personas formadas desataron su inconformidad, comenzando a soltar quejas y exigiendo una respuesta clara por parte de la institución.

“Si ya no hay, que pongan un letrerito, porque es una falta de atención. Sé que no se dedica a esto la Secretaría, pero que no le den tanta difusión si no tienen la logística y los insumos para hacerlo”. Menciona Javier Medina, quien aseguró tener más de dos horas formado.

Por otro lado, personas como Javier Soto piden a la Secretaría ser más clara con la difusión de su información y así evitar tener a mas de 200 personas esperando por largas horas.

“Nos tienen aquí formados y no nos dicen cuántos lentes van a traer… Que digan, ya no hay lentes y no pasa nada, yo tengo más de 2 horas formado y no lo quieren decir”.

Los lentes ofrecidos por la SSC son hechos por reclusos del Reclusorio Oriente y firmados con el nombre ‘Hazme Valer’. De igual manera, es importante mencionar que por persona máximo se podrán obtener 5 lentes y cada uno con un costo de 88 pesos.

Estos serán entregados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Liverpool 136, Col. Juárez) en un horario de 10 a 21 horas hasta el 5 de abril.

