El manga ‘Oliver y Benji’ -del cual salió el anime ‘Supercampeones’- llegó a su final con la publicación del último número

Desde el pasado mes de enero, la editorial Takiota Shueisha anunció que ‘Oliver y Benji’ (manga creado por Yoichi Takahashi) llegaría a su final tras 43 años de su primera publicación.

Este 3 de abril las redes sociales de la editorial anunció que se publicó el último número del manga por lo que en Latinoamérica se le recuerda por su adaptación a una serie de televisión llamado “Supercampeones”, que en Japón se llamó “Capitán Tsubasa”.

Sin embargo, las aventuras de Oliver Atom, Benji Price y los demás personajes no llegarán a su fin definitivo porque se anunció la llegada de “Capitán Tsubasa World”, pero en un formato web.

Dicha entrega llegará para el próximo verano de este 2024 y tendrá lanzamientos cada semana.

Esto es importante, ya que al ser en un formato web se podrá “lanzar historias a un ritmo más rápido”, porque no se requerirá entintar ni agregar tonos de pantalla y no será un proceso tardado como hacer un manga.

Yoichi Takahashi afirmó que podrá tener “más libertad de expresión” pues al hacer un formato web no tendrá presiones en fechas límite de lanzamiento, cumplir con un mínimo de páginas o con los formatos o tamaños de las publicaciones.

“¡La historia del “Capitán Tsubasa” aún no ha terminado! Esto es seguro. Espero que todos sigan brindando apoyo al “Capitán Tsubasa”, como siempre lo han hecho en el pasado”, escribió Takahashi en su cuenta de X.

The story of "Captain Tsubasa" is not over yet! This is for sure.



I hope you will all continue to give support to "Captain Tsubasa," as you have always done from the past.



Yoichi Takahashi

— 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI (@0728takahashi) April 5, 2024