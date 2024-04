El ex esquinero de los Detroit Lions en la NFL, Cameron Sutton, se entregó a la policía de Florida, luego de que estuviera prófugo de la justicia, al ser señalado por violencia doméstica.

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough, informó que hasta el momento habían sido incapaces de localizar al ex defensivo de los Lions desde el 7 de marzo, momento en que se solicitó su arresto.

De acuerdo a la información, los oficiales recibieron un llamado la mañana del 7 de marzo, en Lutz, Florida, en donde se les explicó que Cameron Sutton había huído de la escena del crimen tras haber golpeado a una mujer.

El abogado de Sutton se comunicó con la Oficinal del Alguacil el pasado lunes 25 de marzo, para mencionar que su cliente se entregaría de forma voluntaria ante las autoridades, sucediendo una semana después.

El exjugador de Lions fue fichado en la cárcel de Orient Road, ubicada en Tampa, Florida, “luego de semanas de haber evadido a las autoridades, el hombre finalmente tomó la decisión correcta de entregarse”.

“La violencia doméstica no tiene cabida en nuestra comunidad, y nadie está por encima de la ley en el Condado de Hillsborough”, agregó el alguacil, Chad Chronister.

Cameron Sutton enfrente un cargo por estrangulamiento y violencia doméstica, mismo que tiene una pena de hasta cinco años en prisión.

Sutton como agente libre se unió a los Detroit Lions el pasado 2023, a cambio de 33 millones de dólares por tres años de contrato. Anteriormente, estuvo seis temporadas con los Pittsburgh Steelers.

Lions lo dejó libre el 21 de marzo del presente año, un día después de que se giró la orden de arresto en su contra.

Sutton Turns Himself in at ORJ

Former Detroit Lion Cameron Sutton, 29, has turned himself in at the Orient Road Jail after a warrant for his arrest was issued earlier this month.

More: https://t.co/hkEmOhNwZc pic.twitter.com/OxRZ2cDVqz

— HCSO (@HCSOSheriff) April 1, 2024