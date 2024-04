El dibujante estadounidense, Ed Piskor, falleció a los 41 años de edad; aparentemente, el artista se habría suicidado tras ser acusado de acoso sexual.

Familiares, así como conocidos, confirmaron la noticia del fallecimiento del dibujante, el cual ocurrió el lunes 1 de abril.

“Con el corazón roto, tengo que compartir que mi hermano mayor Ed ha muerto hoy”, escribió en sus redes sociales la hermana de Ed Piskor.

Chris Piers, anfitrión del canal Comic Tropes, también confirmó la noticia a través de su red social X.

“Me siento enfermo. La familia de Ed Piskor me acaba de enviar un mensaje diciendo que, de hecho, ya no está. Mi corazón está con su familia”, declaró.

Piskor fue autor de dibujos como Hip Hop Family Tree, así como también de X-Men: Grand Design de Marvel.

“Fui asesinado por matones de Internet”: Ed Piskor

La muerte del dibujante estadounidense estaría ligado a un supuesto suicidio, ya que antes de fallecer, publicó un mensaje en sus redes sociales.

Cabe recordar que en marzo de este año, la dibujante Molly Dwyer publicó en sus redes sociales una serie de mensajes del artista cuando ella solo tenía 17 años, en 2020, y en las que supuestamente la habría acosado. Asimismo, dos mujeres más declararon que Piskor les pidió presuntamente favores sexuales.

Tras los mensajes, la gente comenzó a “cancelar” a Ed Piskor a través de las redes, incluso habría perdido contratos e insultaron a su familia.

La mañana del 1 de abril, Ed Piskor dejó una carta en donde se despide de sus familiares y amigos. Asimismo, en el escrito, negó en todo momento las acusaciones de Dwyer.

En tanto, de la segunda mujer que lo acusó, Molly Wright, aseguró que él nunca quiso mantener una relación con ella y que tuvieron relaciones en un par de ocasiones de manera consensuada y aparentemente iniciadas por ella.

El dibujante comentó que ninguna declaración pública para negar los hechos serviría, pues aseguró que nadie “contra mí estaría convencido. ¿Quizás esta medida drástica convenza a algunos? ¿Tal vez consiga que un par de personas más consideren no unirse a linchamientos en línea por chismes? Dudo que tenga un gran problema. Sin embargo, no estoy haciendo esto por culpa, una vez más, fue súper tonto charlar con Molly D. Mis intenciones nunca fueron nefastas con ella ni con nadie. Lo hago por una intensa vergüenza. No estamos hechos para tener cientos (¿tal vez unos miles?) de personas juzgándonos y/o acosándonos a la vez. Una mente privada y solitaria no puede soportarlo”.

Por último, se despidió de su familia y amigos y lamentó el daño que les causó las acusaciones en su contra. Además de que culpó a quienes usaron el internet para “cancelarlo”, pues dijo, contribuyeron a su “muerte”.

“Fui asesinado por matones de Internet. Cantidades masivas de ellos. Algunos de ustedes contribuyeron absolutamente a mi muerte mientras se entretenían con chismes. Yo no era IA. Yo era un verdadero ser humano. Me quitaste pedacitos de mi autoestima durante toda la semana hasta que me vaporizaron. Tal vez pueda perseguirlos, idiotas, como un fantasma. Vengo de ascendencia gitana y definitivamente los estoy maldiciendo a muchos de ustedes.

“Esto es lo más tranquilo que me he sentido en toda la semana. Se acabó para mí. Lamento el daño que esto causará a mi familia y a mis amigos más cercanos. Espero que esto haga que la gente se lo piense dos veces antes de unirse al frenesí de alimentación en Internet. Ahí tienes. Fanático del control hasta el final. Tranquilízate”, finalizó.

