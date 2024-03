Luego de que en las últimas semanas se reportara que el bebé de Robert Pattinson y Suki Waterhouse ya había nacido, el hecho volvió a romper las redes sociales estar martes 26 de marzo, pues se han comenzado a filtrar fotografías de la pareja paseando con su primer hijo.

Con dichas imágenes todo parece indicar que efectivamente el bebé de Robert Pattinson y Suki Waterhouse ya se encuentra en brazos de la pareja, esto luego de que el medio Daily Mail confirmó que la pareja fue vista en calles de Los Ángeles, empujando la carriola de su hijo.

De acuerdo a las capturas, se puede apreciar a Pattinson empujando el cochecito mientras utiliza una sudadera con la capucha arriba y unos lentes de sol.

Por su parte, Waterhouse caminaba al lado de su pareja, mientras utilizaba una gabardina color negro, gafas de sol y una gorra clara, lo que indica que la mujer no habría presentado complicaciones al dar a luz a su bebé.

Pese a que la noticia ya estaría circulando en redes sociales, la pareja no se ha pronunciado al respecto, lo que deja a pensar que ambos buscan mantener a su bebé, del cual no se ha confirmado el sexo.

Cabe mencionar que Suki Waterhouse dio la noticia de su embarazo en el Corona Capital de la Ciudad de México, presentado el noviembre pasado, pues ya lucía un vientre abultado.

PARENTS! Suki Waterhouse and Robert Pattinson on a stroll with their baby this week Los Angeles pic.twitter.com/t3cPxwAAR0

