Luego de haberse presentado en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Shakira hizo un anuncio que ha emocionado a sus seguidores, un mini concierto en las calles de Nueva York.

La colombiana que se encuentra promocionando su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran, anunció desde sus redes sociales que esta noche a las 19:15H (17:15H hora de la Ciudad de México) realizará una presentación. Esto ocurrirá en Times Square en el escenario de TSX.

Aunque no se sabe la duración y los temas que interpretará esto ha hecho que personas acudan a apartar su lugar en la Gran Manzana. Desde un día antes un equipo ha estado montando todo lo necesario para la presentación de la artista latina.

Shakira will perform tonight at the @tsxent stage in New York’s Times Square! 🗽🥁 Don’t miss it! pic.twitter.com/75xxIaX1TE

