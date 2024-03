Fallas y malos tratos, experiencia en el Tren Maya

A un día que se descarriló el Tren Maya, un pasajero relató en redes sociales su experiencia en este medio de transporte que cruza la península de Yucatán.

Entre fallas y malos tratos, narró que inició su recorrido en Mérida rumbo a Palenque, donde debió llegar a las 5:05 de la tarde, arribó pasadas las 10 de la noche.

Argendis Mena indicó que su travesía comenzó a las 9 de la mañana de este lunes en la Estación Teya del Tren Maya, ahí se deponía a viajar acompañado de una perrita, él previamente se había informado sobre si se permitía o no realizar el viaje con un animal y en todo momento se le informó que sí se podía.

Sin embargo, ya listo para abordar el tren, un gerente de la mencionada estación le pidió los papeles del perro, a lo que el joven entregó cartilla de vacunación y certificado de buena salud para viajes.

“Él me responde, estos no son, a mí estos no me sirven, lo que te estoy pidiendo son los papeles del perro emocional, yo le respondí, señor, no es una mascota de apoyo emocional, apenas tiene 2 meses, la vine a buscar para llevármela conmigo a dónde actualmente vivo y él me responde, tú no puedes viajar con él, solo perros de apoyo emocional se permiten y yo le respondí, señor yo ya había venido a preguntar si se puede viajar con mascotas y me recalcaron una y otra vez qué no iba a tener problema alguno, me dijeron que necesitaba traer sus papeles (carnet y certificado) de la mascota y que viniera en transportadora”, relató el pasajero.

Luego de cuestionar nuevamente y prepotente, según el relato del joven, y de hacerle ver que ya se había averiguado antes sobre la posibilidad de viajar con el animal, el gerente terminó por dejar que el pasajero abordara con su mascota.

“Mi tren partía a las 10:09 am para esa hora nos notifican que en la subestación de Tixkokob se descarriló uno de los vagones de otro tren, el mismo gerente nos comentó que esa estación estaba a 20 minutos y que se desconoce el tiempo que les llevaría desobstruir el paso, pasaron al rededor de casi 3 horas y llegó nuestro tren, nos piden abordar y al acceder al tren, los tripulantes expresamos nuestra inconformidad pues no servía el aire acondicionado”.

En un intento por resolver el problema del aire acondicionado, se apagó y se reinició el tren con los pasajeros abordo.

“Nos negaron la salida del tren por protocolos de seguridad y es totalmente entendible, pero nuestro criterio como tripulantes era que si iban a realizar dicho paso era mejor bajar a la tripulación y posteriormente volver a abordar, después de reiniciar el tren se puso en marcha hacia Umán y después hacia Maxcanú.

“En este segundo lugar los operadores del tren junto con los ingenieros encargados de todo lo técnico, decidieron realizar pruebas para arreglar el aire acondicionado con la tripulación abordo nuevamente, nos tardamos aproximadamente 40 minutos en dicho lugar para que al final de cuentas todo siguiera igual”, destacó.

El intenso calor ya tenía en mal estado a varios pasajeros, incluido el perro de dos meses que viajaba en la transportadora.

