Si has llegado hasta acá seguro te preguntarás por qué subastaron un simple trozo de madera que fue visto en la película de “Titanic”, pero la realidad es que ese panel pertenece a la polémica escena donde Jack salva a Rose teniéndola arriba del mismo; aquí te damos más detalles.

Sabemos que estarás pensando que ese trozo de madera ha desatado varias polémicas entre los internautas, puedes ser del team que piensa que Jack podía haber subido y salvarse o seas de lo que piensan que la madera se habría hundido, sin embargo, un “afortunado” podrá hacerse de esa icónica madera que dividió opiniones.

Medios afirmaron que la madera fue subastada en 718 mil 750 dólares, superando de esta forma a otros objetos icónicos de películas, tales como el látigo de Indiana Jones.

Heritage Auctions fue quien organizó la subasta de entre el 20 al 24 de marzo del presente año, donde también publicaron el hacha que utilizada en el film “El Resplandor”, sin embargo, el más solicitado fue la tabla de madera.

Medios locales informaron que la puja por el trozo de madera comenzó en 40,000 mil dólares, teniendo al menos al menos 1600 objetos pertenecientes a películas de entre 1980 al 2000.

De ser posible, ¿habrías comprado un artículo como estos?, y que piensas de la polémica generada por el trozo de madera.

RIGHT NOW: Today’s Planet Hollywood treasures include the famous wood piece that Rose and Jack clung to a the end of the Titanic. It’s a bidding war for the buyer who wants to test if they both could have fit…

🚨🚨SOLD for $718,750.00

The Planet Hollywood Auction is Live here:… pic.twitter.com/lHWIqfKsUs

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) March 23, 2024