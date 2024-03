Cinéfilos y personas que desean pasar el tiempo explorando más del mundo de la cinematografía, aquí les vamos a mostrar el “Google Maps” de este mundo, pues Cine Mapper puede mostrarte que filmaciones hubo en distintas zonas del mundo.

Se trata de una página web que le permite a los usuarios observar en que lugares se grabaron algunas escenas de las películas o series más populares; muchas personas comparan esta búsqueda como la que se hace en Google Maps pero de los cines.

Esta plataforma también hace que los usuarios puedan ver el mapa de la tierra y así encontrar específicamente el sitio del lugar en el que se grabó la película.

Debes de tomar en cuenta que esta página se actualizará cada semana y se añadirán nuevas localizaciones de series o películas que actualmente se encuentran en rodajes.

Con un clic sobre la ubicación que escojas se desglosará la información correspondiente a qué película se está grabando en ese lugar, la escena y algunos datos adicionales de producción.

New Location Alert! 🎬 Discover the Latest Filming Spot from Interstellar.

Click to visit the location: https://t.co/BEyHgVCFem pic.twitter.com/4dN7I7QQQh

— CineMapper (@cinemapperapp) February 19, 2024