Te decimos lo que debes de saber sobre el Día del Saiyajin que es este 18 de marzo.

Como lo dijimos, este 18 de marzo en Japón se celebra el Día del Saiyajin, fecha a la que se celebra a la raza guerrera del manga y anime ‘Dragon Ball’ creado por Akira Toriyama.

Por ello, los fanáticos de ´Dragon Ball’ festejan no solo a Goku, Vegeta o Gohan, sino también a Broly, Turles, Napa, Raditz, entre otros personajes que pertenecen a la raza de los Saiyajin.

La celebración de este día proviene de Japón, y básicamente se resume a un juego de palabras y pronunciación de la fecha en el idioma de aquella nación.

Debes tener en cuenta que en Japón, las fechas se escriben de derecha a izquierda, ejemplo, este 18 de marzo se escribe ‘3-18’ cuya pronunciación en japonés sería ‘San Ichi Hachi’, que abreviadamente quedaría como “Sai-I-Ha”, fonéticamente similar a ‘Saiya’.

Debido a esta similitud entre la fonética de la fecha en Japón del 18 de marzo y el nombre de la raza guerrera de ‘Dragon Ball’, es por ello que los nipones y seguidores del manga de Toriyama, decidieron celebrar el Día de los Saiyajin.

En primera instancia, los fanáticos del manga y anime empezaron a darle valor a este fecha, pero la popularidad del mismo creció con el paso de los años, lo que provocó que compañías de la franquicia empezaron a usarlo para hacer anuncios sobre lanzamientos de mercancías y producciones.

Debido a esto, la página oficial de Dragon Ball lo celebra de manera peculiar, por lo que al inicio del portal te aparecerá uno de los 21 saiyajin creados por Akira Toriyama, esto de manera aleatoria.

Para este 2024, el guerrero es Vegeta.

3/18 is Saiyan Day! We're back with more Saiyan-themed events and projects this year!

Read all about it on the official website!https://t.co/mqwIElFHNS#SaiyanDay #dragonball #ドラゴンボール pic.twitter.com/hFGyVKJcmc

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 18, 2024