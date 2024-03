El escándalo en torno a las producciones juveniles de Nickelodeon durante los años 90 y principios de los 2000 ha tomado un nuevo rumbo. Esto debido al reciente estreno del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” el pasado 17 de marzo.

La producción realizada por el canal de televisión estadounidense Discovery ID habla y presenta algunos testimonios sobre lo que ocurría dentro de los sets de grabación de Nickelodeon, mostrando lo crudo y horrible que era el ambiente a la hora de realizar las series.

Este documental cuenta con cuatro episodios que narra y señala directamente a los programas creados por el productor Dan Schneider, un afamado personaje del mundo de la televisión juvenil en Nick y que trajo series muy famosas como “Zoey 101”, “iCarly”, “Sam y Cat” y “Drake y Josh”, entre otras.

Uno de los testimonios más destacados que fueron recogidos durante la producción de “Quiet on Set” fue el de Drake Bell, quien recientemente reveló los abusos de los que fue víctima por parte de Brian Peck a la hora de grabar “Drake y Josh” y en sus apariciones en el “El show de Amanda”.

Hasta el momento el documental solo se ha estrenado en el canal de televisión y se ha puesto a disposición en la plataforma de streaming “Max” en los Estados Unidos, se espera que pueda llegar a nuestro país en las próximas semanas.

Tras los testimonios revelados en el documental, el productor de televisión negó las acusaciones reveladas en su contra y mencionó que jamás buscó la sexualización de los personajes en sus programas.

“Todo lo que sucedió en los programas que dirigió Dan fue cuidadosamente examinado por docenas de adultos involucrados y aprobado por la cadena. Si hubiera un problema real con las escenas en las que algunas personas, ahora años después, están ‘sexualizando’, serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres. ”, dijo un representante de Schneider a la revista Variety.

