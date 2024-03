En el caso del homicidio del estudiante de la Norma Rural de Ayotzinapa, Yanqui Rothan Gómez, la Fiscalía General de la República (FGR) va a investigar a todos, incluidos los secretarios de Seguridad y de Gobierno en Guerrero recientemente removidos del cargo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina diaria, que este viernes realizó en La Paz, Baja California Sur, el mandatario enfatizó en que se ha pedido a la FGR que amplíe sus investigaciones e incluya a todos los que puedan tener responsabilidad en el homicidio del joven ocurrido hace una semana en Chilpancingo, Guerrero.

“Lo que hemos pedido a la FGR es que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie, no somos iguales; ¿por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala?, porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica.

“Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizado la paz y la tranquilidad, ¡ah!, y no caemos en provocación”, expresó López Obrador.

Reprochó de nuevo que la oposición se burle de su estrategia de seguridad que sustenta con la frase “abrazos no balazos”, pero argumentó que los resultados que ha obtenido respaldan su eficacia.

“Estamos bajando el número de homicidios en el país y está bajando considerablemente el número de robos, ha bajado el 80% el número de secuestros, y digo esto porque los sabiondos, las eminencias que tienen en el bloque conservador, ya decidieron que para afectarnos, el tema es magnificar todo lo relacionado con la violencia, esa es su estrategia, pero nosotros estamos trabajando todos los días para garantizar la paz”, sostuvo el Ejecutivo federal.

