México no va a cambiar si gano la Presidencia, como tampoco ocurrió con Fox y AMLO, afirma Álvarez Máynez

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, aseveró que el país no cambiará si su partido o él ganan las elecciones del próximo 02 de junio, como tampoco ocurrió con Vicente Fox en 2006 o López Obrador en 2018.

“México no va a cambiar si gana Movimiento Ciudadano. México no va a cambiar si gano la presidencia de la república, como no cambió con la llegada de Fox, no cambió con la llegada de López Obrador, no va a cambiar si sale el PRI o sale el PAN, para que entre Morena, o sale Morena para que entre Movimiento Ciudadano”, expresó el candidato en su visita de este martes a la Universidad Regiomontana en Monterrey.

Agregó que México va a cambiar si todos sus habitantes se asumen como parte del cambio, modifican la manera en que se hacen las cosas, rompen con la vieja cultura política y hacen las cosas de manera distinta en el país.

Por eso, insistió Álvarez Máynez, su campaña por la Presidencia se centra en las universidades, y asistirá a todas las que pueda y lo inviten para abrir del diálogo con los jóvenes.

“Quiero ver la cara de los estudiantes, el rostro, escucharlos y discutir con ellos, por qué México puede ser un mejor país, por qué no puede tener un futuro distinto al que ofrecen las fuerzas políticas actualmente y por qué se pueden cambiar mucho las cosas que están tan mal en México.

“¿Cuáles son los tres ejes de ese México Nuevo, de ese México que aspiro construir? Un México que cambie la realidad de hoy, de inseguridad y de violencia e impunidad, la justicia y paz se puede hacer, se puede hacer en un sexenio, acabar con ese modelo”, sostuvo.

Al comentar sobre su propuesta de seguridad pública, aseguró que cambiará el proceso de presentación de denuncias para que se haga a través de una aplicación de celular.

“Ya perdimos 89 de cada 100 víctimas de delitos, 89 de cada 100 delitos no se denuncian, y luego en el ministerio público para que se abra la investigación perdemos a 92 de cada 100 que llegan al ministerio público, y luego en la carpeta de investigación perdemos a uno de cada dos. Sólo uno de cada 200 delitos en México termina frente a la justicia.

Te podría interesar: En la elección del 2 de junio está en juego la sobrevivencia del régimen democrático advirtió, Xóchitl Gálvez

“Todos esos procesos se pueden cambiar, hay en México 370 mil policías y 12 mil agentes de ministerio público le vamos a dar facultades de investigación a las policías, a los policías. Vamos a hacer que una persona, ni siquiera frente a un policía, que por supuesto que lo puede hacer, desde su celular puedan meter una denuncia e iniciar el proceso de la denuncia de un delito y darle seguimiento”, mencionó.

Incluso, explicó el proceso se podrá ir actualizando como ocurre con cualquier aplicación de cualquier servicio o de consumo.

La policía, insistió el candidato naranja, puede ofrecer ese servicio a ciudadanos y es algo “perfectamente posible”, además de que ofreció aumentar los recursos para dignificar a las policías en el país.

LEO