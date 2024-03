El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ajustó la versión de su caso Ayotzinapa, al pasar de criminalizar a señalar un presunto asesinato en la muerte del alumno de segundo año de la normal rural Isidro Burgos.

Este lunes, a 3 días de que él mismo criminalizara –con base en reportes preliminares- al estudiante Yanqui Rothan Gómez Peralta, al decir que habría disparado en contra de elementos de la Policía Estatal y que estos al responder el fuego le arrebataron la vida, ahora dijo que:

“Aquí aprovecho para decir que lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación –por la FGR-, se va a castigar a los responsables”.

La noche del jueves se informó que Gómez Peralta murió en un retén ubicado en Chilpancingo luego de recibir disparos por parte de policías estatales, quienes en un inicio indicaron que el joven y un compañero iban en un auto robado y que estos abrieron fuego en su contra.

A la mañana siguiente López Obrador dijo desde Morelia que:

“Son 2 jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco, que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla, y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven, uno”.

Al respecto, la madre del estudiante de 23 años negó la versión en una rueda de prensa 2 días después de los hechos, y subrayó que los estudios al cuerpo indicaron que:

“Mi hijo no iba alcoholizado ni drogado, aquí están los resultados”.

Además pidió que se deje de criminalizar a los estudiantes de la escuela Isidro Burgos.

Mientras que este lunes el mandatario mexicano reiteró que la desaparición de los 43 jóvenes hace casi una década y el deceso de su compañero no están relacionados pero destacó que:

“Y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar”.

A la par de comentar que en la actuación de los elementos que le arrebataron la vida al normalista pudo haber abuso de autoridad:

“Hubo un abuso de autoridad. -¿Hubo un abuso de policía? Le cuestionó la prensa- Ya no quiero adelantar, pero si no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República”.

El jueves pasado, un día después de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos levantaran su plantón frente a Palacio Nacional –tras una protesta de los jóvenes que los acompañaban, lo que derivó en daños a la puerta del Acceso 1 del recinto- murió por la noche, Gómez Peralta.

La muerte de Yanki Khotan desató protestas por parte de sus compañeros, causando la retención de más de una docena de elementos de la Guardia Nacional en la carretera Chilpancingo-Tixtla, momentos después de su sepelio, y quemaron las unidades en las que se transportaban los elementos de seguridad.

Los guardias nacionales fueron liberados -según medios locales- en dos momentos, el primero luego de casi 2 horas de ser retenido y el resto, en la noche del sábado para domingo.

Y aunque los estudiantes planeaban movilizaciones ayer en la capital guerrerense, las autoridades estatales comenzaron el diálogo con los normalistas y se suspendieron las protestas.