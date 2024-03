En redes sociales se viralizó el audio de una estudiante del Colegio Americano a quien le cancelaron su eurotrip.

A través de TikTok se viralizó el audio de una estudiante llorando porque le cancelaron su eurotip —viaje a Europa— luego de que se difundiera un video de los Óscares —fiesta organizada por los estudiantes—.

Según testimonios de dicho colegio, en esta fiesta, que es una “parodia” a la película ‘Que pasó ayer’ misma de la cual ya se había prohibido la venta de boletos dentro de las instalaciones, hay mucho descontrol, debido al consumo de bebidas embriagantes e inclusive al presunto consumo de estupefacientes.

Mismos que incitan comportamientos “impropios” en menores de edad, a quienes les dan superlativos (comparativo de excelencia, expresa la característica en su grado máximo) por el valor de que tan atractivo/a eres o incluso tu status social.

Por lo que se refleja incluso el clasismo que existe entre la gente de más poder adquisitivo, entre la de menor.

Lo que resultó indígnate no solo entre los internautas, sino también entre las autoridades del plantel y padres de familia, quienes no esperaban que los jóvenes realizaran este tipo de actos, pues incluso en el video hay adolescentes que salen desnudos.

Sin embargo, se tomaron medidas ante este tipo de actos. Por su parte, el Colegio Americano suspendió a los participantes del video, y los padres, en algunos casos, suspendieron a sus hijos su eurotrip.

Como fue el caso de una joven, quien se viralizó tras mandarle un audio a su amiga contándole que sus papás le cancelaron su viaje:

“Wey, estoy emputada, no creí que esto fuera a llegar a tanto, pinche Ana Sofi que se lo mandó a su novio. Me acaban de decir mis papás que ya no me voy a ir al eurotrip, me suspendieron del Americano, ósea, wey… Por favor, dile a todo el mundo que dejen de mamar, que lo borren —el video—. No sabía que iba a llegar a esto. ¡No mames el eurtip wey!

Posterior a toda la situación, en redes sociales, tras el audio y video, internautas han referido que la joven debe de buscarse “mejores amigas”, ya que fue muy desleal que “sin querer” hayan evidenciado lo que hizo junto con sus amigos, a quienes, como en su caso, les costó su viaje.

