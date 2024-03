Aquí te dejamos los mejores memes que realizaron los usuarios mientras ocurría la caída de Facebook e Instagram; aún no se restablece.

La mañana de este martes usuarios en redes reportaron la caída de Facebook e Instagram, lo que no les permitió navegar con normalidad en sus perfiles y ocasionó que se hiciera revuelo dentro del mundo del internet.

Te podría interesar: Pendientes en San Lázaro, 6 iniciativas a favor de mujeres

De acuerdo con lo reportado por las personas que se vieron afectadas con esta falla, las aplicaciones no los dejaban entrar a sus cuentas e incluso cuando ingresaban automáticamente las sacaba de la interfaz.

Ante ello salió a flote el sentido del humor, lo que permitió que las internautas echaran a volar su imaginación creando diversos memes que fueron difundidos por medio de la red social “X”.

Es por ello que aquí te dejamos los mejores memes que han circulado durante la caída de Facebook e Instagram:

“Todos revisan Twitter para ver si Facebook está inactivo para los demás”.

Everybody checking twitter to see if facebook is down for everyone else #facebookdown pic.twitter.com/Yq1WTsfsqp — Pizza Dad (@Pizza__Dad) March 5, 2024

“Porfavor no se burlen de #Facebook, está fallando y todo pero respeten”.

“Se cayó #facebook y nos movimos a #x en chinga di”.

“Yo creyendo que hackearon mi facebook, pero después veo que a todos les cerró la sesión”.

Te podría interesar: Crónica de una madre buscadora

Yo creyendo que hackearon mi facebook, pero después veo que a todos les cerró la sesión#Facebook #facebookdown pic.twitter.com/2jl3x851J1 — Zorra de Postal 🦊 (@MichMich92) March 5, 2024

“¿Alguien más se asustó y pensó que estaban siendo pirateados?”.

“La vida mandandome a Twitter a revisar por qué Facebook se cayó”.

La vida mandandome a Twitter a revisar por qué Facebook se cayó.#facebookdown pic.twitter.com/rnEAOdX8lT — tinky winky (@MappySixx) March 5, 2024

“Zuckerberg ahora”.

“Abro twitter para ver si mi teléfono no está roto, y facebook y messenger están caídos “.

me opening twitter to see if my phone is not broken, and facebook and messenger is just down #facebookdown pic.twitter.com/reuhmUnrDb — winchester 🤍 (@alltoowin) March 5, 2024

Hasta el momento el servicio no ha sido restablecido.

KA