Rodeados por una pequeña parte de los premios y reconocimientos que ha cosechado a lo largo de los 55 años de carrera musical de El Tri, así como de unas cuantas guitarras que forman parte de su colección, Alex Lora el líder de la banda se apresta a acomodarse para hablar de su nuevo sencillo Yo Quiero Ser Tu Celular.

Mientras, su Domadora (Chela Lora) nos presume el video hecho con Inteligencia Artificial, el maestro entona algunas notas en su guitarra.

“Estoy muy cansado, andamos tocando, grabando; siempre estamos ocupados, esto de la cantada es como el trabajo de un doctor, siempre tienes que estar al pie del cañón”, dijo Alex Lora a 24 HORAS.

El cantautor se ha adaptado a las nuevas formas de vender música, como el ir presentando un tema cada mes para al final lograr el compilado del LP, pero él fue más allá y se enfundó en un traje especial para que los expertos pudieran generar su avatar, protagonista del video de Yo Quiero Ser Tu Celular.

“Esta es la primera vez que se hace un video musical en México y aquí se adaptó perfectamente el monigote, gracias a la Inteligencia Artificial, por eso es que es algo tan especial, le da un plus a la rola que está muy buena y el sonido muy prendido, todo en conjunto te da una sensación de que estás ahí”, añadió.

La música que sale de su guitarra está presente entre preguntas y respuestas, esa se volvió una constante a lo largo de los 20 minutos de entrevista.

Al ser cuestionado en este sentido si renovarse o morir, Alex contestó: “Yo nunca he pretendido nada, ni estoy queriendo renovar, simplemente durante 55 años he hecho las cosas como he querido y como las he sentido porque creo que así debe ser.

“Después de comunicar el sentir de la raza en mis canciones, pues me siento muy contento de que lo siga disfrutando y olvidándose de sus broncas cuando está rocanroleando conmigo, al igual que yo”, agrega.

Y, hablando de las nuevas generaciones de fans, se siente bendecido de que los “chavitos” se sepan las rolas que inventó hacer 45 o 50 años como Oye Cantinero, Chavo de Onda, Perro Negro, Abuso de Autoridad, entre muchas otras, incluso, mejor que él.

Y entre los recuerdos trae a la plática al maestro Parménides García Saldaña, pionero del periodismo musical y al escritor José Agustín, quienes lo instaron a empezar a escribir y cantar en español.

“Gracias a ellos en este momento estamos hablando de canciones que la siguen rifando, como si las hubiera inventado ayer”.

ENTRE PREMIOS Y MENTADAS DE MADRE

Si algo ha caracterizado a cada una de las presentaciones de El Tri en cualquier lugar del mundo donde se presenten, son las mentadas de madre, las que luego Lora exige le sean propinadas o las que le manda a uno que otro político, pues considera que son catárticas.

Tanto así que en última presentación en la Arena Ciudad de México el 2 de octubre pasado, “no se olvida, quedó instituido como el Día Mundial de la Mentada de Madre porque ese día fue el aniversario número 55 de El Tri y también rompimos el récord Guinness ya que fue multitudinaria, fue un gran desahogo”, dice con mucho orgullo.

El líder de la agrupación que iniciara en este mundo del espectáculo bajo el nombre de Three Souls in My Mind se siente bendecido porque fue seleccionado como el Gran Marshall de la fiesta de Broadway.

“Es un honor para mí este tipo de reconocimientos, así como mi estrella en Hollywood, la esfinge en Las Vegas, la estatua de cera en la CDMX y una más en Puebla, cuando me dan Las Llaves de la Ciudad, lo malo es que al otro día en la mañana le cambian la chapa”, comenta entre risas.

Los nuevos géneros musicales no quedaron fuera de la conversación, y dijo que para él no son más que rock and roll revolcado, aderezado y ensalzado para hacerlo llegar a un mayor número de oídos.

“No soy nadie para juzgar, la raza es la que tiene que decidir su permanencia, pero el tiempo, ese es el que nos va a señalar qué es lo que valió la pena y qué es lo que es desechable”, aclaró.

El tiempo para la entrevista se agotaba así que se apresuró a decir que a la distancia lo que son hoy Alex Lora y El Tri, “se lo debo a mi manager y a la virgencita de Guadalupe, aquí estoy con mucho más rock and roll y con mucho más pila que hace 55 años. Y… ¡Que viva el rock and roll!”, así puso punto final a la plática.