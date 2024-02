A unas horas de que arranque su campaña presidencial, la abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que espera una campaña electoral desleal toda vez que el presidente, Andrés Manuel López Obrador estará haciendo campaña con recursos públicos.

Ante ello, aseguró que ella no se quedará callada, “no me voy a dejar del presidente, si me da, le doy; aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza y obedezca, esa la tiene en otro lado. Si el presidente me ataca, yo definitivamente tengo que responder con respeto, callada no me voy a quedar” advirtió Gálvez Ruiz.

Te podría interesar: Enrique Alfaro devela los primeros vagones de la L4 que llegaron a Jalisco provenientes de China

Confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sancionen la inequidad “porque lo que el presidente hace es con recursos públicos”

Aclaró que su campaña que iniciará en el primer minuto de este 1 de marzo en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, será de contrastes y respetuosa; además, se comprometió a hablar a los mexicanos con la verdad.

Te podría interesar: Sheinbaum presenta su equipo de campaña

En su conferencia denominada “La mañaneta” y que a partir de mañana se convertirá en la “campañeta”, dijo que ella ni ella ni su equipo está impulsando mensajes en redes sociales a través de bots como han acusado desde el oficialismo y advirtió que “la retórica de Morena” será acusar a la oposición de que todo lo que pase en redes sociales son bots pagados por la coalición opositora.

Al final de la conferencia, Xóchitl Gálvez recibió un gran ramo de rosas rojas por parte de “El patrón” un personaje de tik tok que se identificó como xochilover.