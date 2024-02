Después de tres meses de espera, la Fórmula 1 regresó este jueves con las primeras prácticas libres de cara al Gran Premio de Bahréin que se disputará este sábado en el circuito de Sakhir.

Tras la primera sesión de trabajo, el Visa Cash App RB conducido por el australiano Daniel Ricciardo fue el auto más rápido de la parrilla con un tiempo oficial de 1:32.869.

Seguido de Ricciardo los dos autos de McLaren completaron las primeras posiciones con Lando Norris en el segundo sitio y Oscar Piastri en el tercero, mientras que el segundo auto de RB de Yuki Tsunoda fue el cuarto auto con mejor desempeño en la sesión.

En el caso de los Red Bull, Max Verstappen concluyó esta primera actividad oficial en la sexta posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez fue el decimosegundo general.

Este mismo jueves se desarrollará la segunda sesión libre, para que el viernes los diez equipos en competencia realicen tanto la tercera práctica como la primera clasificación del año y quedar listos para el atípico inicio de temporada que será el sábado.

FP1 CLASSIFICATION@danielricciardo tops the first session of the new season 🤩#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LxtHTNOkg0

— Formula 1 (@F1) February 29, 2024