El Comité Disciplinario de la Federación Saudí informó la suspensión de Cristiano Ronaldo tras realizar un gesto obsceno.

Malas noticias para todos los fanáticos de Cristiano Ronaldo, pues el delantero fue suspendido después de realizar un gesto obsceno hacia la tribuna tras escuchar que le gritaban “Messi, Messi”.

Lo anterior fue informado por el Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol quien se encargó de sentenciar al portugués con solo un partido y una multa de 10 mil riales saudies.

Lo anterior ocurrió durante un partido que disputó el Al-Nasr y el Al-Shabab dentro de la jornada pasada en la liga doméstica.

En el video que ha sido difundido en las redes sociales, se observó el momento justo en el que Crisitiano al escuchar los gritos de los hinchas hizo una seña con su oreja para después hacer otra con su mano señalándose la entre pierna.

