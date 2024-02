El presidente, Andrés Manuel López Obrador, acusó a quien llamo el “lobby de los conservadores” del conflicto comercial del acero y el aluminio con Estados Unidos, cuyo Gobierno ha amagado con imponer aranceles. Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como ‘lobby’ en Estados Unidos, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo ‘lobby’ en Estados Unidos”. López Obrador se refirió así a la amenaza de EU, que la semana pasada advirtió de que podría volver a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicanos si el Gobierno de López Obrador no toma medidas urgentes para frenar el continuo aumento de esas exportaciones. En una reunión con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la representante comercial de EU, Katherine Tai, mostró la semana pasada una profunda preocupación por el incremento del comercio de acero y aluminio, que atribuye a una posible triangulación comercial desde Asia. Según EU, esto viola el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), ya que el material vendría desde otros países. En este contexto el mandatario achacó este tipo de amenazas a la época de elecciones en ambos países, que este año renuevan la presidencia. Parece que no están bien con el pueblo de México, recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias. Afirmó que por ello también se han hecho campañas en su contra, como el reportaje del diario The New York Times sobre una investigación estadounidense de presuntos sobornos que recibió su campaña presidencial de 2018 del cártel de Sinaloa y el Cártel de los Zetas. Aseguró que en las campañas políticas de Estados Unidos se acostumbra a agarrar a México de piñata. Echarle la culpa a México de todos sus problemas, como si México fuese culpable del consumo de la droga en Estados Unidos. López Obrador pidió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que entiendan las circunstancias de lo que ocurre en México y de la campaña creada en su contra, que lo acusa de ser un narcopresidente, para que no participen en lo que él llamó guerra sucia.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PROMUEVE DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LOS JÓVENES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, ante estudiantes de nivel bachillerato, dijo que lo más importante para un joven, en cualquier parte del mundo, es el derecho a la educación, pues con ella se tienen bases sólidas para construir una mejor sociedad. La senadora de Morena enfatizó que, en la actualidad, las y los jóvenes de México requieren una formación profesional de calidad, para competir en un mundo con retos cada vez más difíciles para la supervivencia del ser humano. Agregó que el calentamiento global acelerará el desarrollo de la ciencia y tecnología para que sobreviva nuestra especie, por lo que tendremos que aprender a producir alimentos con menos agua y en menos tiempo, así como mejorar las semillas. Incluso, aparecerán nuevas enfermedades por el cambio climático y ante esas nuevas cepas y pandemias, urge que se desarrollen medicamentos, vacunas y tratamientos médicos, como en los casos de cáncer que son consecuencia de la contaminación de alimentos y el agua que consumimos. Lo que le hace falta al mundo es que todos ustedes tomen en sus manos el desarrollo de nuevos medicamentos, de maneras de procesar de forma más económica la purificación del agua y optimizar el uso del suelo. La legisladora afirmó que esto sólo se puede hacer realidad si se cuenta con un gobierno e instituciones que los preparen para la vida futura. Subrayó que el Proyecto Colmena es una hazaña tecnológica para México, pues con tecnología propia esta primera misión espacial de nuestro país pudo llegar a la Luna este año. Añadió que el Proyecto Colmena experimentó en el espacio profundo, que es aquel que está más allá de la órbita lunar, donde ya no hay impacto de nuestra atmosfera. La legisladora indicó que, con esta misión, México se convirtió en el sexto país del mundo en probar tecnología propia en el espacio profundo, con la participación de 250 jóvenes universitarios de escuelas públicas como la UNAM y el IPN.

EDUARDO RAMÍREZ; RETO DE ERRADICAR LA CORRUPCIÓN EN CHIAPAS ES FUNDAMENTAL

Eduardo Ramírez Aguilar candidato a la gubernatura de Chiapas, el más fuerte a la gubernatura del estado, su trabajo y liderazgo lo han colocado como el contendiente mejor posicionado y capaz de dirigir los destinos de este estado. Eduardo Ramírez ha acumulado una amplia experiencia política a lo largo de su trayectoria, desempeñando roles clave en el desarrollo y la representación de Chiapas. Su liderazgo como presidente municipal de Comitán, diputado local y senador, así como su papel destacado como presidente de la JUCOPO y la mesa directiva del Senado, reflejan su compromiso con el servicio público y la capacidad para gestionar eficazmente. Su nominación como candidato del partido Morena a la gubernatura de Chiapas ofrece una oportunidad para capitalizar su experiencia y trabajar en pro de un futuro próspero para el estado, promoviendo políticas inclusivas y soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta la región. El próximo gobernador de Chiapas enfrentará desafíos monumentales en materia de seguridad debido a la intensa ola de violencia y asesinatos que azota al estado. Para abordar esta crisis, será fundamental implementar estrategias integrales que vayan más allá del enfoque puramente policial. Se necesitará una colaboración estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales, así como un enfoque en programas de prevención del delito, fortalecimiento de instituciones de justicia y combate a la corrupción. El próximo líder de Chiapas deberá demostrar determinación, liderazgo y capacidad de coordinación para enfrentar estos retos y devolver la tranquilidad a la población.

SENADOR RICARDO MONREAL; PRESENTA INICIATIVA PARA REFORMAR EL REGLAMENTO DEL SENADO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que ha presentado una iniciativa para reformar y adicionar más de 54 artículos al reglamento del senado. Estas reformas se abocan básicamente a la actualización y optimización del funcionamiento de la Cámara de Senadores. Indico que esto lo realiza por dos motivos esenciales. El primero de ellos es la necesidad de adecuar las normativas a sus realidades y necesidades actuales. El segundo motivo se concentra en reconocer y formalizar los mecanismos que se lleven a cabo en la práctica parlamentaria. Confío que con el apoyo de mis compañeros legisladores podramos llevar a cabo esta iniciativa de reforma y seguir sirviendo a nuestro país.

IGNACIO MIER; INSTALA JUCOPO GRUPO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL; QUE SU TRABAJO NO SE CONTAMINE CON MANIFESTACIONES POLÍTICO-ELECTORALES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el marco de la instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral de este año; llamó a las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, a no olvidar que el propósito de crear un grupo de trabajo que observe el proceso electoral de 2024, es seguir el desarrollo del mismo, y no usarlo como espacio de debate político-electoral. Yo les pido que dejemos el debate político-electoral y la discrepancia guardada en las curules para el debate en el Pleno, y también reservada en las manifestaciones que en lo individual nosotros expresemos, para no contaminar. Asimismo añadió, que el seguimiento que dará el grupo de trabajo, no va a significar sustituir las funciones del Instituto Nacional Electoral, ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Lo que es colateral y lo que acompaña hay que hacerlo nosotros; hay que revisar puntualmente las insuficiencias y quizás en paralelo, como parte de nuestra actividad legislativa y parlamentaria podamos reflexionar sobre la necesidad, de una profunda reforma electoral que incorpore todo lo que se observe por parte de este grupo de trabajo. El coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados subrayó que la coalición “Juntos Hacemos Historia” aceptó constituir el grupo plural de seguimiento, primero, por un asunto de congruencia y de consistencia política. La lucha por la democracia está también en la génesis de nuestro movimiento. Además, advirtió que lo que se va a disputar en el proceso electoral venidero, es darle la oportunidad a más de 100 millones de mexicanos de expresar su voluntad, su decisión democrática; por lo que se trata del proceso electoral más grande en la historia del país. Manifestó, que parte de la transformación será que México viva en junio próximo la elección más transparente, más democrática, más limpia, sin compra de votos, que respalde la voluntad de los ciudadanos de elegir a sus autoridades. Mientras que los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios se pronunciaron porque el grupo sea un espacio que sirva para visibilizar las distintas situaciones que se presenten en el proceso electoral y en especial conmine a las y los ciudadanos a participar en la vida democrática de México. CLAUDIA SHEINBAUM: CONTINUIDAD DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN VA POR LA MAYORÍA LEGISLATIVA EN 2024

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, señalo que la continuidad de la Cuarta Transformación va por la mayoría legislativa en 2024. La elección federal de 2024 presenta la posibilidad de que Morena alcance la mayoría legislativa. Con ello, la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD perdería un recurso que hasta ahora le han permitido ganar lo que no hicieron en las urnas, en 2018 ni en 2021. La lucha de Claudia Sheinbaum, quien encabeza sostenidamente las preferencias electorales, es también por el voto popular que le dé ese apoyo legislativo. Si Morena logra en 2024 la mayoría calificada significaría una excepción en la historia de las últimas elecciones en México, desde la década de los 90. Recordemos que en 1997 fue la primera vez que el partido del presidente, el poderoso PRI, no logró la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que se inauguró la etapa de gobiernos divididos. Desde entonces, los partidos de oposición al presidente habían sido mayoría en el Congreso, hasta 2018 cuando los partidos de la coalición ganadora (Morena, PT y PES) alcanzaron la mayoría en ambas Cámaras del Congreso en la elección presidencial. Justo en el marco de la campaña electoral veremos un Congreso ocupado en el paquete de reformas enviadas por el presidente el pasado 5 de febrero, lo que constituye un poderoso mensaje para el electorado y la opinión pública sobre la importancia de las Cámaras para la continuidad del proyecto político. La candidata morenista tiene todos los incentivos para hacerse de la ansiada mayoría calificada en el Congreso, para ello, intensificó la estrategia de sumar liderazgos políticos de otros partidos, a la vez de mantener la unidad dentro de Morena. Un equilibrio complicado de lograr, pero necesario para preparar el camino para cambiar la Constitución en aquellos temas torales para continuar con el proceso de transformación.

XÓCHITL GÁLVEZ; DESCALIFICÓ QUE NICOLÁS MADURO ELOGIARA A AMLO

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, en desacuerdo de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, saliera en defensa de Andrés Manuel López Obrador ante los recientes reportajes que se han publicado en medios de Estados Unidos como The New York Times. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí un defensor del presidente López Obrador. Xóchitl Gálvez descalificó que Nicolás Maduro elogiara a AMLO y acusara que López Obrador estaba siendo víctima de una campaña brutal en su contra, por parte de medios del sistema estadounidense. Xóchitl Gálvez ha sido una dura crítica de Nicolás Maduro a quien ha calificado como un dictador criminal. Incluso en octubre de 2018, la entonces senadora del PAN presentó un exhorto del grupo parlamentario para retirar la invitación de México al venezolano para asistir a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de diciembre de 2018.

MANLIO FABIO BELTRONES; DESTACABLE SU NOMINACION COMO CANDIDATO AL SENADO

Manlio Fabio Beltrones, ex senador, ex gobernador de Sonora, ex diputado federal y ex presidente del partido tricolor, de la lista de candidatos del PRI al Senado, por la vía de representación proporcional, destaca su nominación. Beltrones realizó un papel destacado como senador de 2006 a 2012. Al inicio de la legislatura electa en 2018 el PRI obtuvo cinco escaños por la vía proporcional en el Senado de la República, por lo que de alcanzar una votación similar en la elección de junio de 2024, asegurarían una curul en esa representación el actual dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas que encabeza la lista, la secretaria general de ese partido, Carolina Viggiano Austria, Pablo Guillermo Angulo Briceño y Cristina Ruiz Sandoval, además de Beltrones Ribera. En la posición número seis aparece Ana Lilia Herrera Ansaldo, y le siguen en la lista Carlos Humberto Aceves del Olmo, Fátima del Rosario González Huizar y Francisco Felipe Ángel Villarreal, entre otros que completan una lista de 32. Si bien se trata de personajes con experiencia en el trabajo legislativo, también lo es que se trata de rostros que han estado en los últimos años en el escenario nacional.

JOE BIDEN; TRUMP Y BIDEN GANAN LAS PRIMARIAS DE SUS PARTIDOS EN MICHIGAN

El presidente Joe Biden, y Donald Trump ganaron sus respectivas primarias en Michigan, pero una mirada bajo el capó de los resultados revela serias preocupaciones para ambas campañas a medida que se acercan a una probable revancha en noviembre que parece más volátil cada día. La victoria de Biden en las primarias demócratas llegó con una advertencia de los progresistas, los votantes jóvenes y los demócratas árabes estadounidenses en forma de un voto de protesta no comprometido: cambiar el rumbo de la guerra de Israel en Gaza o arriesgarse a perder una parte significativa del apoyo en lo que podría ser una estado de elecciones generales decisivas. Del lado republicano, la victoria de Trump tampoco logró ocultar una debilidad potencialmente dañina. Una vez más, una parte considerable de los republicanos salió a votar contra el líder indiscutible de su partido. Que haya sucedido en Michigan, uno de los pocos estados que pasaron de Trump en 2016 a Biden en 2020, da a esas preocupaciones, y a las acciones que las alimentan, una enorme importancia en una contienda en la que ambos candidatos necesitan una fuerte participación de base para tener una oportunidad en noviembre. A pesar de un reciente cambio en la retórica y algunos comentarios de última hora sobre un inminente alto el fuego, Biden y su equipo han defendido el derecho de Israel a defenderse. Más de 29.000 palestinos han muerto hasta ahora en Gaza, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas, en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel. Y a medida que el número de muertos civiles, incluidos miles de niños, sigue aumentando, también aumentó la presión sobre Biden para que presione públicamente por un alto el fuego. En el período previo a las primarias, una coalición llamada Listen to Michigan pidió a los demócratas descontentos con el manejo de la guerra por parte de Biden, junto con aquellos críticos del papel de Estados Unidos en el armamento del Ejército de Israel, que votaran sin comprometerse; para enviar un mensaje a la Casa Blanca que lo que suceda en los próximos días y semanas podría alterar unas elecciones que faltan aún ocho meses más. Para Trump, el aproximadamente 30% de los republicanos que votaron por la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, o por la línea no comprometida del Partido Republicano podría ser más difícil de analizar. Aunque su tercera nominación presidencial en tres intentos podría lograrse en unas pocas semanas, el hecho es que un grupo considerable de republicanos se opone firmemente a él o aún no se lo han ganado, incluso en un estado en el que ganó por una pequeña diferencia en 2016 y luego perdió ante Biden por aproximadamente 150.000 votos cuatro años después.

