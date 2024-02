Las agrupaciones The National y The War on Drugs llegarán a la Ciudad de México para deleitar a sus fanáticos con su gira “Zen Diagram”.

Buenas noticias para todos los fanáticos que aman la música “sad”, pues las agrupaciones The National y The War on Drugs” llegarán a la Ciudad de México para cautivar los oidos de todos sus seguidores.

Los artistas estarán en tierras mexicanas en proximo 10 de octubre, en donde se adueñaran del Palacio de los Deportes para brindarle una experiencia inolvidable a cada uno de sus fans que los esperan con muchas ganas.

Se espera que ambas bandas toquen sus principales clasicos, además de que Matt Berninger y los demás presentarán sus álbumes de estudio que nacieron durante el año 2023.

Por su parte, la banda de Adam Granduciel tocará los grandes temas de su más reciente disco titulado: I Don’t Live Here Anymore.

¡Prepárense que The National y The War On Drugs llegarán con #ZenDiagramTour al Palacio de los Deportes el próximo 10 de octubre! 💥#PreventaCitibanamex: 29 de febrero.

Venta general a partir del 1ro de marzo. pic.twitter.com/MWF3XV2oCB — Ocesa Total (@ocesa_total) February 26, 2024

Cabe resaltar que fue en 2019 cuando los de Berninger visitaron a los “chilangos” por ultima vez al presentar su octavo disco dentro del Pepsi Center, mientras que los de Granduciel en 2022 dieron una presentación con “The Strokes” y “Mac De Marco” en las instalaciones del Foro Sol.

La preventa de este show comenzará el próximo 29 de febrero, mientras que los boletos en general podrán adquirirlos a partir del 1 de marzo de este 2024 por medio de este link: https://www.ticketmaster.com.mx/the-national-x-the-war-on-mexico-10-10-2024/event/14006054E1ED249D

Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales de cada boleto, sin embargo, se espera que muy pronto puedan salir a la luz para que puedas tener los tuyos.

KA