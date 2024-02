El Parlamento de Hungría ratificó este lunes la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), levantando el último obstáculo para su entrada a este organismo de cooperación y defensa.

Los legisladores húngaros aprobaron la adhesión de Suecia a este organismo por una contundente mayoría de 188 votos a favor y 6 en contra.

“Hoy es un día histórico. Suecia está lista para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad euro atlántica”, escribió el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en su cuenta de X.

Durante estos años, Suecia enfrentó un camino lleno de obstáculos para entrar en la OTAN, que incluyeron la difícil negociación para obtener el visto bueno de Turquía, el cual concluyó en enero pasado.

Además, tuvo que convencer al primer ministro húngaro, el político nacionalista Viktor Orbán, esto debido a que el protocolo de adhesión requiere el acuerdo unánime de los miembros.

Suecia lanzó su postulación para integrar la alianza en mayo de 2022, después de la invasión rusa de Ucrania. Lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que fue admitida en abril de 2023.

Con la adhesión de Suecia a esta organización de cooperación y protección militar, el organismo contará ahora con 32 miembros de manera oficial. Para cerrar con su entrada a asociación, el país nuevo debe enviar a Washington los “instrumentos de ratificación”.

“Ahora que todos los aliados lo han aprobado, Suecia se convertirá en el 32º aliado de la #OTAN”, escribió el secretario general de la Alianza en su cuenta de X.

El ingreso de Suecia representa un severo problema geopolítico para Rusia, esto debido a que el mar Báltico está ahora rodeado de países miembros de la OTAN y daría pie a la movilización de más cuerpos militares en contra de ellos.

