El presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la Inauguración del acueducto y sistema de agua potable del pueblo Yaqui en Cajeme, Sonora, pidió a la ciudadanía que no se preocupen porque todo pinta a que seguirá la transformación con su movimiento. Dijo que hablará con quien lo sustituya para no dar ni un paso atrás a lo que ya avanzaron. No se preocupen porque todo pinta para que continúe la transformación, es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México. A quien entregue la banda presidencial, nos ayude, yo voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás para que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de las comunidades y los pueblos Yaquis y en beneficio de los pobres de México, que se siga ayudando a la gente humilde. López Obrador se dijo seguro de que la persona que lo releve en el cargo va a continuar el plan de justicia Yaqui, porque les falta todavía. Explicó que suspenderá los eventos, por el arranque de las campañas pero antes de terminar su gobierno y una vez termine el proceso electoral continuará la entrega de proyecto. Voy a regresar a finales, mediados de junio, voy a estar de nuevo con ustedes, además no voy a poder estar en estos 3 meses porque ya va a empezar la veda electoral, pero pasando mayo, pasando las elecciones voy a tener reuniones como esta para seguir entregando obras antes de concluya nuestro mandato. Finalmente, el presidente López Obrador dijo que quien lo va a sustituir es una persona con convicciones, que tienen los mismos sentimientos y que es partidaria del amor al prójimo.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; REFRENDA COMPROMISO PARA DEFENSA DEL MAÍZ

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que nuestra cultura se sustenta en el maíz, por lo que es necesario trabajar por la defensa de esta semilla. Desde septiembre de 2023, la senadora dio su respaldo al decreto que emitió el Gobierno de México para evitar la importación de maíz transgénico para consumo humano. Estamos ya en una disputa internacional por el control del maíz y su mercado. Hoy más que nunca debemos levantar la voz desde el Senado de la República, para defender el decreto que emitió el Presidente en favor de la biodiversidad del país, porque si el maíz es contaminado con transgénicos se vendrían abajo 10 mil años de evolución. Además, la legisladora indicó que este grano representa lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, por lo que, sin maíz, no hay país. La senadora enfatizó que, el maíz es nuestra semilla madre, la cual ha evolucionado en nuestros campos, con nuestros campesinos e indígenas durante más de 10 mil años; es la gran herencia biotecnológicamente perfecta.

CLAUDIA SHEINBAUM: RECIBE MENSAJES DE ODIO Y AMENAZAS, TAMBIEN FUE VICTIMA DE LA FILTRACION DE SU NÚMERO TELEFÓNICO

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de la alianza Sigamos Haciendo Historia, acuso que recibió mensajes de odio y amenazas, debido a que fue filtrado su número telefónico en redes sociales. La aspirante presidencial aseguró que las amenazas eran burdas e inofensivas, pero iba a cambiar su número telefónico. Asimismo informó que ha estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes debido a que alguien había filtrado su número de teléfono celular en redes, pero dijo que sabía lo que querían hacer. Pues insinuó que se trataba de la oposición al asegurar que lo único que debía preocuparles eran los números de las encuestas, ya que ella está posicionada en primer lugar para las elecciones presidenciales. El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. Además compartió una captura de pantalla en el que se ve uno de los mensajes: No soy un Bot, usted no me representa acompañada de los hashtags que la relacionan con el narco y por el que denunció que se estaba llevando a cabo una campaña en su contra. La candidata también reveló el número de la persona que le escribió.

XÓCHITL GÁLVEZ; ASEGURA QUE TAMBIÉN FUE FILTRADO SU TELÉFONO

Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia, dijo que su teléfono también fue filtrado y que ha recibido decenas de mensajes. Sin embargo, dijo que no lo cambiará e incluso lo difundió en sus redes sociales. Asimismo dijo que ha recibido ofensas que hablan de su peso y de sus dientes. La supuesta filtración se suma a la divulgación de teléfonos que inició el presidente López Obrador al presentar el número de la corresponsal de The New York Times en México. Uno de los hijos del presidente, José Ramón López Beltrán, dijo que su teléfono se divulgó, lo que provocó que recibiera mensajes no deseados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que realiza sus funciones sin importar de quien se trate y que tiene las puertas abiertas para atender las denuncias de cualquier ciudadano o ciudadana. Asimismo aseguró que es el órgano constitucionalmente autónomo que garantiza el derecho de protección de datos personales tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que tutela y defiende este derecho humano para todas las personas, sin importar de quien se trate. El INAI señaló que puede iniciar investigaciones para determinar posibles incumplimientos a principios, deberes y derechos previstos en la legislación en materia de datos personales, de oficio o a petición de parte.

MARCELO EBRARD; INFORMES DE LA DEA FILTRADOS TIENEN LA INTENCIÓN DE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL 2024

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos intenta vengarse, a través de informes sobre investigaciones cerradas y sin sustento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las restricciones que el Gobierno de México ha impuesto a sus agentes en este sexenio. Es muy clara la posición de los Estados Unidos, lo ratificó la Casa Blanca. El Departamento de Estado nunca hizo una investigación sobre ese asunto, porque no consideró que hubiera elementos. New York Times llega tarde a una nota. Esa información está basada en fuentes de la DEA, dijo Ebrard. Hay una serie de restricciones a la DEA. No han estado cómodos con eso. Estaban acostumbrados a hacer operativos, eso ya no es así. Hay una intencionalidad política. La Casa Blanca dice que no avala. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, informó que autoridades de su país no investigan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tendría que señalarle al Departamento de Justicia para cualquier cosa específica, y como ya lo han dicho, consta en el expediente que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador.

HECTOR MELESIO CUEN; LA DESINFORMACIÓN A TRAVÉS DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ES PREOCUPANTE

Héctor Melesio Cuén Ojeda denunció cómo a través del Gobierno de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya trata de manipular la información a través de los medios de comunicación. Señalo que ellos ya han hecho público una y otra vez una serie de denuncias donde, con pruebas, informamos sobre la corrupción que se tiene desde el tercer piso, pero los medios tienen miedo de publicar, debido a las amenazas que reciben. Cuén Ojeda afirmo que incluso tiene conocimiento de que algunos medios les han negado la renovación de contratos este año porque les dicen a ti te mandan allá, o sea, nosotros, y eso no es cierto, nosotros no tenemos contrato ni le pagamos a ningún medio de comunicación. La prueba está clara, ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Mazatlán, hubo muchas manifestaciones de los Universitarios y algunos medios empezaron a publicar que fueron violentos y transformaron la información para hacerlos quedar mal, cuando lo único que hacen es defender y evitar que se viole la autonomía. Asimismo indico que incluso, hace poco tuvo una entrevista con otro medio nacional donde le dije claramente que yo había lanzado un reto al Gobernador porque a través de su semanera afirmó que el PAS perdería su registro. Yo le respondí: Si es así, yo me retiro de la política para siempre; pero si no, y usted pierde, renuncie al cargo de Gobernador por el bien de Sinaloa. Hace unos días mencioné también a algunos medios de comunicación, de esos que sabemos que tienen línea editorial desde el tercer piso, donde les dije que fui inhabilitado por seis meses para ocupar un cargo público, es decir, para ser funcionario en esta administración, por unos errores en la presentación de mi declaración patrimonial. Pero esto no afectaba en nada mi candidatura y de inmediato empiezan a circular imágenes diciendo que estoy inhabilitado, pero, nunca dicen que aún así puedo ser Diputado Federal.

JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ; TOMO PROTESTA COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DE TABASCO POR EL PRD

El candidato electo del PRD a la gubernatura de Tabasco, Juan Manuel Fócil Pérez, expuso que no será una elección contra otros partidos políticos sino será una elección de estado. En la sesión del Noveno Pleno Extraordinario con carácter de electivo del X Consejo Estatal del PRD Tabasco, los integrantes de éste organismo que asistieron, aprobaron la candidatura a gobernador a Juan Manuel Fócil Pérez, once de las 17 candidaturas a las presidencias municipales, síndicos, regidores de mayoría relativa y nueve de las 21 candidaturas a diputaciones uninominales. El virtual abanderado del PRD a la gubernatura aclaró que se reservaron algunas diputaciones locales y presidencias municipales porque se está a la espera que se logren alguna alianza electoral con otros institutos políticos. Yo les pido, que piensen en el bien de Tabasco, que el estado está por encima de los intereses personales de cada uno de nosotros. No se está excluyendo a nadie, esperamos establecer algunos acuerdos con otro instituto político. La próxima elección no será nada fácil, el gobierno Federal incrementó los programas sociales en Tabasco, por lo que nos enfrentaremos a una elección de estado, tenemos que convencer a la ciudadanía para que apoye y respalde a los abanderados que postule el PRD. Asimismo hizo notar que el PRD saldrá bien en la próxima elección, ha habido en varios compañeros una actitud de nobleza, han cedido en sus aspiraciones para que se tenga un buen resultado. Quiero decirle que ha habido por parte de algunos compañeros actitudes de nobleza e inteligencia política, que ahorita no se ve, ellos han cedido en sus pretensiones para que tengamos un mejor resultado, nosotros somos el cambio en Tabasco, el PRD es la única opción, otros partidos están amarrados con el gobierno y la única opción es el PRD. Los consejeros políticos que asistieron al Noveno Pleno Extraordinario con carácter electivo del X consejo estatal, aprobaron las candidaturas a diputadas y diputados locales de Alfonso Gil Avelar; Joandra Monserrat Rodríguez Pérez; Juan Álvarez Carrillo; Carlos Alejandro Arias Rivera; Litzy Nahary Pérez Hernández; Bianca Mayte López Castro; Jesús Domínguez Domínguez; María del Carmen Aguilar Hernández y Amparo Castellanos. En tanto, los consejeros de igual forma aprobaron las candidaturas a la presidencia municipal de Centla, Ramón Hernández Sánchez; Comalcalco, Héctor Peralta Grappin; Cunduacán, Abel Terrones Luna; Emiliano Zapata, Neftali Hernández Barrientos; Huimanguillo, Shyrley Herrera Dagdug; Jalpa, Isidro López Velázquez; Jonuta, Ana Lilia Díaz Zubieta; Macuspana, Karla Contreras Montejo; Nacajuca, Caridad Gómez Ramón; Paraíso, Crystel Colorado Barjau y Tacotalpa, Jenny Magdalena Rodríguez Aguilar. Los consejeros se reservaron las candidaturas a diputados local en los distritos del 1 al 10, 18 y 21, en tanto en las presidencias municipales de Balcanán, Cárdenas, Centro, Jalapa, Teapa y Tenosique.

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ; LLAMAN DESDE EL SENADO DEFENDER AL ACERO MEXICANO

La senadora Verónica Martínez García hizo un llamado a la Secretaría de Economía para que continúe con la defensa del acero producido en nuestro país, con el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas para todos los sectores, así como permitir la recuperación de la industria nacional y apoyar el mercado interno. Martínez García advirtió que la acusación en Estados Unidos de que México es un puente para que los productos asiáticos lleguen al mercado estadounidense, nos pone en alerta ante las graves consecuencias que significarían que el gobierno norteamericano pudiera instaurar medidas en contra del acero mexicano. Agrego que recientemente, se realizó una reunión entre la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ya que al parecer la industria de la Unión Americana está presionando para que se impongan aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, bajo el argumento de que contienen insumos de China. En un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Economía, la legisladora del PRI mencionó que, ante esto, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero ha instaurado diversos procedimientos que permitan garantizar el origen, como el proceso de adhesión al programa piloto de US CBP (Customs and Border Protection) para la trazabilidad del acero que importa Estados Unidos desde México. Verónica Martínez explicó que 49 por ciento de las exportaciones de acero de Estados Unidos tienen como destinatario a México. Mientras que nuestro país exporta 2.3 millones de toneladas de productos terminados de acero a Estados Unidos, ellos exportan a México 4.1 millones de toneladas de productos terminados de acero nacional, por lo que existe un déficit comercial en este producto por el orden de tres mil 200 millones de dólares. Además, las exportaciones de productos terminados a Estados Unidos sólo representan 2.5 por ciento de su mercado, mientras que ellos tienen cautivo desde hace muchos años el 13.9 por ciento de nuestro consumo interno. La senadora consideró que, es necesario que la titular de la Secretaría de Economía dé a conocer los resultados de la reunión que se tuvo con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, respecto a las acusaciones en contra del acero mexicano.

MARKO CORTÉS; SON BIENVENIDOS AL PAN LOS ARREPENTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, en su visita a Cuernavaca, Morelos, afirmó que en la oposición caben todas y todos los mexicanos, que están abiertas las puertas para quienes creyeron en el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora están amlopentidos. Dijo que en el PAN caben todos aquellos que ven que las cosas van de mal en peor en nuestro país. Caben todas y todos los mexicanos que tal vez apoyaron a ese proyecto pero que hoy están arrepentidos. Marko Cortés hizo entrega de las constancia a precandidatas y precandidatos a la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales en la entidad, el líder panista dijo que en Palacio Nacional están muy molestos por la marcha ciudadana en el Zócalo de la Ciudad de México y por las investigaciones que señalan el presunto financiamiento del crimen organizado. En ese sentido, destacó que por ello se entiende su estrategia de abrazar a criminales y que tenga gobernadores corruptos, ineptos y coludidos; al tiempo que se lanzó en contra de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. A Cuauhtémoc Blanco ya se le empiezan a escuchar pasos en la azotea, ya está poniendo sus barbas a remojar y tanto miedo tiene Cuauhtémoc que hasta le tuvieron que dar una plurinominal para que tenga fuero, y saben por qué, porque saben que Lucy Meza va a ganar la gubernatura del estado.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI); APROBÓ LAS LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES PLURINOMINALES Y SENADORES

La Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó las listas de candidatos a diputados federales plurinominales y senadores, destacando nombres influyentes dentro del partido. Lista de candidatos plurinominales del PRI para Senadurías. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Carolina Viggiano, secretaria general del partido. Pablo Angulo, diputado. Cristina Ruiz Sandoval, diputada. Manlio Fabio Beltrones, ex presidente de la Cámara de Diputados. Ana Lilia Herrera, diputada. Carlos Humberto Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Sofía Carvajal Isunza. Norma Angélica Aceves. Sofía Niño de Rivera.

Diputados federales plurinominales por circunscripción. Primera Circunscripción: Arturo Yañez Cuellar. Graciela Ortiz González. Mario Zamora Gastelum. Sylvana Beltrones. Segunda Circunscripción: Ruben Moreira. Marcela Guerra Castillo. Miguel Alonso Reyes. Verónica Martínez García. Erubiel Alonso Que. Fuensanta Guadalupe Guerrero. Tercera Circunscripción: Lorena Piñón Rivera. Christian Castro Bello. Ariadna Rincón. Emilio Lara Calderón. Eufrosina Cruz Mendoza. Cuarta Circunscripción: Xitlalic Ceja García. Israel Betanzos Cortés. Nadia Navarro Acevedo. Carlos Gutiérrez Mancilla. Fausto Zamorano Esparza. Ofelia Socorro Jasso. Quinta Circunscripción: Samuel Palma Cesar. Leticia Barrera Maldonado. Hugo Eduardo Gutierrez Arroyo. Abigail Arredondo Ramos. Emilio Suárez Licona. Alejandra del Moral. Jorge Armando Meade. Hilda Lizette Moreno. Aurelio Nuño Mayer.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SERA CANDIDATO COMO DIPUTADO POR EL DISTRITO 7 FEDERAL VA POR TIERRA

El Senador y Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, será candidato por el Distrito 7 federal y ayudará a la campaña para derrotar a Morena en la CDMX. El PRD apostará gran parte de sus fichas a ganar la alcaldía Gustavo Madero, la cual supo gobernar en el pasado y que se convirtió en su corazón político en la CDMX. Es por esto que, el PRD postulará a Miguel Ángel Mancera como candidato a diputado federal por el Distrito 7. Mancera quien ha desempeñado un gran papel en el senado, presentando muchas iniciativas, además de contar con grandes relaciones tanto nacionales como internacionales. Por lo que con su gran trayectoria realizara campaña por tierra para disputar las elecciones por un asiento en San Lázaro, donde podría trabajar como coordinador de la bancada del PRD.

ERNESTO GÁNDARA CAMOU; CON MUCHO ANIMO PARA OBTENER LA CANDIDATURA A DIPUTADO FEDERAL POR SONORA

El excandidato a gobernador, Ernesto Gándara Camou, se encuentra con mucho ánimo de participar para obtener la candidatura a la diputación federal por el Distrito 05. El ex alcalde de Hermosillo comentó que concluyó la página de su intención en las pasadas elecciones de ser gobernador de Sonora. Sobre su aspiración a la diputación federal dijo que es algo en lo que me he preparado, he sido legislador, he sido servidor público y naturalmente creo que tengo capacidades para ejercer ese cargo. Indicó que su posición después de la elección que perdió frente al actual gobernador Alfonso Durazo, ha sido agradecer a toda la gente que lo ha apoyado y asumir la responsabilidad que tuvo en ese proceso. Agregó que cree en los grandes proyectos y no en las cuestiones unipersonales, lo que hay que hacer es mejorar las cosas, presentar opciones positivas, no generar ni permitir rencores ni odios, ni mucho menos ataques personales. Gándara Camou aseguró que para la próxima contienda electoral la estrategia de los partidos debe ser tener gente de nivel para los puestos a los que se aspira, competitivos desde luego y que tengan toda la voluntad de saber que en la democracia se gana, se pierde se participa, y le tienes que entrar con todas tus capacidades, hay que buscar a las y a los mejores.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; VA POR UNA CURUL A SAN LAZARO

La senadora Josefina Vázquez Mota, y ex candidata presidencial, va por un curul a la Cámara de Diputados, por la vía de mayoría relativa, haciendo campaña por tierra. La senadora quien cuenta con una gran trayectoria política, esta lista para esta contienda para las elecciones electorales del próximo 2 de junio.

MARGARITA ZAVALA; SE DIJO LISTA Y PREPARADA PARA CONTENDER POR LA DIPUTACIÓN.

Margarita Zavala, da el sí al PAN para ir por voto a San Lázaro. Zavala acepto competir por una Diputación federal por la vía de mayoría relativa, es decir, haciendo campaña. La diputada y ex candidata presidencial, también se dijo lista y preparada para contender por la diputación.

DIPUTADO FERNANDO MORALES; MC PRESENTA LA LISTA DE LOS 16 CANDIDATOS PARA COMPETIR POR DIPUTACIONES FEDERALES DE PUEBLA EN LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO 2 DE JUNIO.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fernando Morales, dio a conocer que el partido Movimiento Ciudadano anunció la lista de 16 candidatos con los que buscará competir por las diputaciones federales de esa entidad en la elección del próximo 2 de junio. Fernando Morales destacó que la mayoría de los perfiles presentados compiten por primera vez en una elección federal. Señaló que también presentaron a candidatos jóvenes que junto a sus compañeros acreditan honestidad y causas justas. El diputado local también aseguró que ninguno de los 16 cuadros que presentó tiene cola que le pisen. “Resaltar que ninguno de ellos y ninguna tiene cola que le pisen, es su primera participación por una candidatura a nivel federal y es gente que no tiene cola que le pisen. Estos son los 16 candidatos a diputaciones federales de Puebla por el Movimiento Ciudadano: Distrito 1 Huauchinango: César Benavides Manzano Distrito 2 Zacatlán: Alexa Irendy Castañeda Vázquez. Distrito 3 Teziutlán: Jaqueline Vallejo Melgarejo. Distrito 4 Libres: Raúl Morena Vázquez. Distrito 5 San Martín Texmelucan: Victoriano Meléndez de la Rosa. Distrito 6 Puebla: José Pellegrin Romero. Distrito 7 Tepeaca: Guadalupe Cortés Gómez. Distrito 8 Ciudad Serdán: Karla Adriana Lanzagorta Arriola. Distrito 9 Puebla: Rosa María Soto Caballero. Distrito 10 San Pedro Cholula: María Cristina Leyshon-Hughes Sarmiento. Distrito 11 Puebla: Iker Julián Lozada Xilotl. Distrito 12 Puebla: Martha Irais Melgarejo Landa. Distrito 13 Atlixco: Emilia Herrera Ramírez. Distrito 14 Izúcar de Matamoros: Andrea Martínez Hernández. Distrito 15 Tehuacán: Fernando Sánchez Mayo. Distrito 16 Ajalpan: Claudia Lizbeth Varillas Altamirano. Por otra parte, Fernando Morales también dio a conocer que la comunicadora Sofía Pezzat Said será quien encabece la fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.

UNIVERSITARIOS SE MANIFIESTAN ANTE LÓPEZ OBRADOR EN MAZATLÁN; AMLO ACEPTÓ QUE SE DEBE RESPETAR LA AUTONOMÍA E INCLUSO LLAMA AL DIÁLOGO ANTE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se hizo escuchar con una manifestación pacífica pero enérgica ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Mazatlán, donde cientos de universitarios le informaron con lonas, pancartas y consignas el hostigamiento y persecución política que el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya mantiene en contra de la institución. Además de exigir respeto a la Autonomía y un alto a la persecución política con gritos a todo pulmón de “¡fuera Rocha!”. Durante su visita al estado, Lopez Obrador, fue recibido con una concentración de trabajadores, docentes y alumnos, que se manifestaron. El presidente Lopez Obrador reitero que el conflicto entre la UAS y Gobierno Estatal se debe resolver en Sinaloa, pero se le informó que el Gobernador no lo quería hacer. Hay formas de dialogar, dijo, y al cuestionársele cuáles serían esas formas de dialogar porque la UAS ya propuso una mesa de diálogo expresó: allá en Gobernación, puede ser con la Secretaria de Gobernación, en la Ciudad de México; dijo que sí conocía a la UAS y que era muy importante porque atiende a 170 mil estudiantes y tiene presencia en todo el estado, además respondió que eso representa que hay que buscar solucionar el problema, y refrendó que se respete la Autonomía. En todo momento los universitarios dejaron en claro que el Presidente era bienvenido y que debería sentirse orgulloso porque en el ranking internacional de las mejores universidades del mundo aparece la Casa Rosalina, y que en pandemia resguardó miles de vacunas y facilitó 5 mil alumnos en la brigada de vacunación, entre muchas otras aportaciones a la sociedad. Encabezados por los dirigentes sindicales del SUNTUAS Académicos y Administrativos y vicerrectores de la Unidad Regional Centro y Sur, denunciaron que en Sinaloa se quiere vulnerar la Autonomía Universitaria a través de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, que sus autoridades universitarias están siendo perseguidos políticamente y les han inventado delitos, además de que han separado al Rector Jesús Madueña Molina de su cargo de manera injusta e ilegal. El director de Asuntos Jurídicos, Yamir de Jesús Valdéz Álvarez, manifestó que la denuncia de los universitarios es una causa legítima, por eso se manifestaban sin tener miedo de mirar a la cara al Gobierno para exigirle sus derechos y para decirle al Presidente en qué ha convertido al estado el Gobernador que prometió no mentir, no robar y no traicionar y hace lo contrario.

DONALD TRUMP; GRAN ÉXITO EN CAROLINA DEL SUR GANA PRIMARIAS REPUBLICANAS, DERROTANDO A HALEY EN SU ESTADO NATAL

El ex presidente Donald Trump ganó las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur, colocándose cada vez más cerca de que su partido lo declare su candidato para las elecciones de 2024. Nikki Haley ex embajadora de EE.UU. en la ONU, es derrotada en su estado natal por Trump. Donald Trump ganó con una gran ventaja ante su rival Nikki Haley. The New York Times da a Trump un 61% de votos frente al 38% de Haley; mientras que Fox da 64% a Trump y 35% a Haley. Otros medios dan porcentajes parecidos, con lo que queda claro que los 50 delegados de Carolina del Sur engrosarán la lista de delegados de Trump, que ya ha ganado en tres estados, mientras que Haley no ha ganado en ninguno. Por su parte Haley proclamo que no se retira de la carrera: Yo no me voy a ir a ninguna parte. Ni abandono ni me entrego; peleo y gano. Haley a dicho en varias ocasiones que piensa seguir en la carrera de las primarias al menos hasta el Súper Martes del 5 de marzo, cuando se repartirán más de 800 delegados en una fecha que se considera definitiva para cerrar las candidaturas presidenciales de las elecciones. Trump por el momento ha arrasado en todas las contiendas que contaron para los delegados republicanos, con victorias en Iowa, New Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes de Estados Unidos y con su éxito en Carolinas del Sur, ha acumulado 107 delegados. Las próximas elecciones primarias son las de Michigan, que se realizarán mañana martes.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz