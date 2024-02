El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “muy vergonzoso” que se divulgara en redes sociales el número telefónico de su hijo, José Ramón López Beltrán.

En entrevista con medios en Mazatlán, Sinaloa, el mandatario federal consideró que “así son los conservadores”, en referencia a la filtración del número telefónico de su hijo y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

“Así es la derecha, así son los conservadores: hipócritas. Es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertar de nuestra soberanía. No somos como los ostros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México. Nosotros no permitimos el intervencionismo, ni de Estados unidos, ni de ningún País extranjero”, respondió a la prensa local.

Tras la filtración del número telefónico de su hijo José Ramón López Beltrán, el presidente @lopezobrador_ dijo que es "muy vergonzoso que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás ". Video: Especial pic.twitter.com/h5MuuQ2xl2 — Emeequis (@emeequis) February 24, 2024

Desde Mazatán, Sinaloa, AMLO compartió un video en redes sociales, en el que advirtió que no permitirá calumnias contra su persona por parte de Gobiernos extranjeros.

“Nosotros no permitimos la injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro País (…) no se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenían autoridad moral ni política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie”, advirtió.

En la grabación, el presidente López Obrador también hizo referencia a la publicación del The New York Times sobre presunta relación con el crimen organizado.

“No acepto que, sin pruebas, calumnien los gobiernos extranjeros ni sus agencias. Y tampoco acepto que periódicos, por muy famosos que sean, calumnien. Tienen que probar. Vamos a defender nuestra soberanía, llámese New York Times, Univisión…”, mencionó.

Ni modo. Vamos a tener que seguir fijando nuestra postura sobre el periodismo, la calumnia y el intervencionismo. pic.twitter.com/7sR21oYSLa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 24, 2024

RM