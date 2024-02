La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México.

En reporte emitido a las 10:00 horas, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire detalló que las condiciones meteorológicas propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono, y formación del mismo, ocasionando calidad del aire de mala a muy mala.

Por lo anterior, recomendó a la población evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Asimismo, recordó que hoy viernes 23 de febrero deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

• Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

• Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

• Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

• Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

• Los taxis con holograma de verificación “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Finalmente, añadió que quedan exentos los siguientes casos:

• Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

• Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0.

• Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

• Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo

• Motocicletas

La CAMe emitirá un nuevo reporte a las 15:00 horas para informar la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en el Valle de México.

CSAS