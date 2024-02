Los problemas que más preocupan a los veracruzanos son, en primer lugar, la economía, seguido de la seguridad y la salud, aseguró Polo Deschamps, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Veracruz.

En entrevista con este diario, el exalcalde del municipio de Medellín, relató que una vez terminada su gestión como presidente municipal decidió recorrer esa entidad para conocer de cerca las necesidades de sus pobladores.

“Me di cuenta de que hacía falta una nueva política, dejar de lado los mítines, los eventos masivos, las movilizaciones”, señaló.

Explicó que identificó tres grandes crisis: seguridad, salud y, la más grave de todas, la crisis económica “y me refiero a la falta de inversión en la entidad, porque no todo lo tiene que hacer el Gobierno, pero lamentablemente se tiene que autoemplear, porque no hay las grandes empresas”, comentó.

Respecto a la definición de su candidatura emecista apenas unos días después de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) -lo cual ocurrió la semana pasada- Deschamps consideró que en realidad, él lleva ventaja respecto a Rocío Nahle, al abanderada oficialista y José Yunes por la coalición PAN-PRI-PRD, pues tiene años recorriendo Veracruz.

Aseguró que habrá sorpresas para la contienda electoral, pues las mediciones internas del partido distan mucho de las que se han hecho públicas.

Cuestionado sobre los señalamientos que podría tener por su salida del PAN hacia MC y que esto no se vea como un capricho personal por obtener la candidatura, dijo que él no dejó el blanquiazul por no obtener una nominación, ni llegó al partido naranja a exigir una; eso, aseguró, no les interesa a los veracruzanos, sino la atención de sus principales necesidades.