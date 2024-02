Motivado tras su primera participación internacional en los pasados Juegos Parapanamericanos en Santiago 2023, el atleta en silla de ruedas, Luis Ernesto Oviedo Martínez, mantiene el sueño de colgarse una medalla paralímpica, como una de las caras nuevas en su disciplina a nivel nacional con menos de 25 años de edad.



Inspirado en las figuras de los medallistas paralímpicos mexicanos, Aarón Gordián y Saúl Mendoza, el oriundo del Estado de México destacó en entrevista que actualmente se encuentra por debajo del medallista mexicano Juan Pablo Cervantes, como los dos mejores en la categoría de 100 metros planos.

Por si te lo perdiste: Feyenoord de Santi Giménez empata con la Roma en los playoffs de la Europa League





“Si existe una presión hoy, principalmente por estar solo por debajo del mejor en México, pero todo este proceso actual está pensado para alcanzarlo y también ver de qué puedo ser capaz yo y mostrar lo que puedo dar en las próximas competencias en las que me toque participar”, destacó el mexicano.



Aún sin tener claro el futuro inmediato que le depara el atletismo en silla de ruedas, por los criterios que dará el Comité Paralímpico Internacional sobre las clasificaciones a París 2024, el paratleta nacional mantiene la ilusión de poder aspirar a lo que serían sus primeros Juegos Paralímpicos.

Por si te lo perdiste: Este es el costo de los hoteles en París durante los Juegos Olímpicos





“Siempre trato de concentrarme cuando me preparo para competir, pero a veces también me excedo en esa parte y ahora trato de buscar un balance entre ambos. Trato de no darle importancia a cosas que no me afectan directamente, las hago a un lado y priorizo mi preparación”, afirmó.



Luis Ernesto disfruta del hecho de pertenecer a una nueva generación de atletas en silla de ruedas, luego de haber ingresado al Centro Paralímpico Mexicano a través de una fundación que lo canalizó del Estado de México a lo que es hoy su destino habitual, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento -CNAR-, en el que actualmente entrena con el instructor Francisco Javier Sánchez Sansores y dentro del equipo profesional de Alebrijes.



Ya durante su participación en Chile el mexicano finalizó en sexto lugar a nivel continental, que de acuerdo con él significó un avance importante en su carrera deportiva, que aún no ha visto su máximo desempeño. “Fue bueno participar en los Juegos Parapanamericanos y espero que haya sido la primera de muchas presentaciones para mí”.



Por si te lo perdiste: Así se van armando los octavos de final en la Concacaf



DATOS



Actualmente México aún no tiene definidos a los atletas clasificados a Juegos Paralímpicos de París 2024, a la espera de recibir los parámetros del Comité Paralímpico Internacional, cuando dicho ente internacional defina los puestos que le concederá al país.



La COPAME señaló a 24 HORAS que al día de hoy los procesos de calificación en todas las disciplinas continúan y será en próximas semanas cuando ellos puedan publicar oficialmente las listas de atletas seleccionados para la justa deportiva en Francia.



El paratletismo es la disciplina en la que México ha obtenido más cantidad de medallas en Juegos Paralímpicos, con 67 oros, 68 platas y 69 bronces.