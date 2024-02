Lali Espósito respondió a Javier Milei luego de que éste la llamó “Depósito” al señalarla de que cobró show del erario del Gobierno argentino.

Este 15 de febrero, la cantante Lali Espósito respondió a las críticas que recibió de parte del Presidente de Argentina.

Lo anterior lo hizo a través de su cuenta de X, en donde le señaló al mandatario cuál es su nombre luego de que se lo cambió por “Depósito”.

“Señor Presidente Milei. Mi nombre es Mariana Espósito. Nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo desde hace 22”, inició Lali en su mensaje.

Posteriormente, Lali realizó una síntesis de su carrera como artista y parte de su vida familiar.

Sin embargo, hizo énfasis en que ella no conoce otra cosa que no sea “trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”.

“Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó Lali Espósito.

La también actriz pidió al Javier Milei llevar a buen puerto a todos los ciudadanos, independientemente si votaron por él o no, pero exigió respeto y libertad para quienes piensan distinto.

“No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido”, añadió Espósito a su mensaje.

Por último, dejó una posdata para Milei:

“Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

Mieli llama “Depósito” a Lali

En una entrevista para LN+, el mandatario criticó a Espósito ya aseguró que presuntamente a cobrado show de los gobiernos en Argentina:

“Cuando Córdoba hace el Cosquin Rock, que es privado, pero sucede que en subsidios le da mil millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Lala Depósito cobró de varios gobiernos. Cobro de la del Estado (…) en uno de los recitales cobró 350 mil dólares”.

No hablo de política. Pero que el presidente Javier Milei diga "Lali Depósito" tan despectivamente sobre una artista en una entrevista le quita seriedad al argumento que pretende instalar. Perder el respeto de cualquier lado ya es perder la batalla. pic.twitter.com/4EMmygfCql — 🅰🅼🅱🆁🅾🆂🅸🅽🅾 (@DaniAmbrosino) February 15, 2024

