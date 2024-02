Tras meses de especulación, se dio a conocer que el futbolista francés, Kylian Mbappé, informó a la directiva del PSG sus intenciones de salir del club parisino durante este mercado de verano como jugador libre.

De acuerdo con información revelada por el periodista Fabrizio Romano, el jugador campeón del mundo en 2018 finalmente tomó la decisión de no renovar con el club y así, hacerse con su pase para negociar con cualquier club interesado en sus servicios.

Recordemos que desde el 1 de enero de este año, Kylian Mbappé tenía la facultad de negociar con cualquier club, pero aún existía la posibilidad de que renovará con el PSG. Tras platicar con Nasser Al Khelaifi, el delantero francés vivirá sus últimos meses en el cuadro parisino.

En las siguientes semanas, Mbappé deberá cumplir con los últimos acuerdos y términos que fueron plasmados en su última renovación, posterior a ello, el jugador terminará la temporada y a partir del 30 de junio de este año será jugador libre.

Sabiendo de esto, las directivas del Real Madrid y Liverpool meterían presión al representante del seleccionado francés para la firma de un precontrato y así, cerrar la negociación. Rumores apuntan que otros clubes como Manchester City y Barcelona se unirían a la puja por la estrella mundial.

Hasta el momento, ni el PSG ni Kylian Mbappé se han pronunciado de manera oficial respecto a esta información, pero se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio para que la afición pueda despedirse de una de sus máximas figuras.

Durante su estadía en el club, Kylian ganó 3 Supercopas de Francia, 2 Copas de la Liga, 3 Copas de Francia, 5 Ligas de Francia, además de un subcampeonato de UEFA Champions League en 2020.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024