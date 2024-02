Con el regreso de Ariana Grande a la música y su próximo álbum eternal sunshine, la estadounidense no ha dudado en compartir diversas versiones de su más reciente sencillo “yes, and?” y este viernes podremos escuchar el remix de este tema a lado de Mariah Carey.

Mediante sus redes sociales, Grande compartió que una de sus referentes musicales estará en esta nueva versión y además le dedicó un mensaje.

“Realmente no hay palabras que sean suficientes. gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por rociar tu brillo y magia en mi pequeña canción Mariah Carey. ¡Significa más para mí de lo que jamás podría expresar y no puedo esperar a que todos escuchen esto! ¡Te amo eternamente!”, se lee en el post de la también actriz.

La portada del single es una foto de las dos cantantes.

Aunque el tema no ha tenido el impacto esperado, los fans de la cantante esperan que con Mariah este track resurja y se ha llenado de buenos comentarios en redes sociales.

12 years ago ariana grande was doing covers of mariah carey’s music. now she’s worked on two songs with her idol :’) pic.twitter.com/UL3P94iWJr

— cameron 💋 (@cambeserious) February 14, 2024