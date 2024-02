En la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en el barrio de Tepito de la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en manifestar su seguridad en que la “transformación” continuará.

“Quiero transmitirles que no hay de qué preocuparse por el futuro, porque el porvenir va a venir acompañado también de la justicia, porque va a continuar la transformación.

“Me voy, pero quién me va a sustituir tiene también la misma manera de pensar que tengo yo, que tenemos muchos, es una persona humana quienes me va a sustituir. Entonces no hay nada que temer, puede ser, no puede ser, estoy seguro que va a ser mejor que ahora”, expresó el mandatario luego de recordar que a su administración le quedan siete meses.

El bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva enclavado en el barrio de Tepito quedó en el mismo predio que fue expropiado por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en febrero de 2007, conocido como “la fortaleza” y que fue destinado en sus inicios como espacio para prestar servicios de educación, salud y guardería.

Personal del plantel indicaron que las actividades en estas instalaciones iniciaron desde octubre del año pasado pero fue hasta que la agenda del presidente lo permitió se hizo el acto inaugural.

“El director me ha interpretado bien, porque en otros países, en Estados Unidos, en el caso del boxeo en particular, en el béisbol, se habla de la clínica o academias y otro concepto, quisieron establecer eso no, no, no, no, nosotros lo que queremos es que los que son prospectos para un deporte, adelante, pero, sino dan el ancho, que no se sientan frustrados, que tengan la posibilidad de que con el estudio, salir adelante.

“No seis meses, no un año, o dos años, la educación como una forma de vida, la formación en lo deportivo, en lo académico”, expuso el mandatario.

El director general del bachillerato tecnológico de educación y formación deportiva, Fernando Soto, detalló que este modelo educativo actualmente opera en siete plateles en seis estados de la república.

Agregó que así como en Tepito se promociona el boxeo, en otras instalaciones se hace con atletismo de fondo y medio fondo, beisbol.

LDAV