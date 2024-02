Tras casi una semana de críticas del Presidente al texto de Tim Golden en el que se da voz a acusaciones de la DEA en su contra, ProPublica le respondió y se justificó al decir que lo consideraron un “caso ejemplar”.

Este viernes, la agencia de noticias de EU, emitió un comunicado en el que subraya -y consigna por primera vez- que la publicación de Golden “reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa”, además de que:

“Nosotros lo vimos como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México. Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería de ser una responsabilidad mexicana, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave”.

El 31 de enero, ProPublica difundió el texto firmado por el 2 veces ganador del Pulitzer, Tim Golden “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López?” lo que generó críticas por parte de la Oposición, y en redes sociales al Presidente, tema que él mismo abordó en sus conferencias matutinas.

El titular del Ejecutivo dijo al día siguiente de la publicación que este se basa en calumnias difundidas por el Departamento de Estado –a través de la DEA- porque ni a los extranjeros, ni a los grupos de intereses creados o la oligarquía les agrada que en México haya un “proceso de transformación, una revolución pacífica” que –según sus dichos- cuenta con respaldo popular y a:

In his weekday morning press conferences, Mexican President Andrés Manuel López Obrador has been attacking a story we published last month about his 2006 presidential campaign.

We’re standing by the facts and our reporter @Tim_Golden_ https://t.co/EM503zie8f

— ProPublica (@propublica) February 9, 2024