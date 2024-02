Si quieres salir de la rutina de dar flores, chocolates o peluches, aquí te contamos de algunas experiencias que puedes dar este 14 de febrero para esa personita especial.

Si tienes bastante tiempo de estar con tu pareja, o con tus amistades, es probable que quieras sorprenderlos con algo especial, algo que los deje impactados para este Día de San Valentín.

Por ello, aquí te contamos de algunas experiencias que puedes regalar o darse como pareja o amigos, que es posible que los dejarán impactados y logren pasar un 14 de febrero memorable.

Candlelight

Si tú y tu persona especial son amantes de los conciertos con música romántica, esta opción sería buena para probar.

Candlelight es un foro en donde hay un concierto, pero los músicos son iluminados por miles de velas alumbrando el recinto y regalando a la vista y los oídos una grata experiencia.

Para la edición de este 2024, Candlelight contará con canciones románticas como To love somebody, Your song, Because you loved me, entre otras más.

Además, podrás tomar fotografías a lado de tu ser querido porque el juego de las luces de las velas regalan una linda vista para enmarcar.

Este recinto se ubica en El Cantoral en Puente Xoco s/n, puerta y podrás ir a este enlace para adquirir tus boletos.

Cena en mesa giratoria en el WTC

Si lo que tú y tu pareja o amigos disfrutan es comer, está opción va más allá de una simple cena romántica, ya que ofrece una experiencia única que quizás querrás probar.

Se trata de Bellini (ubicado en el World Trade Center) es un restaurante clásico pero legendario en el que tú y tu acompañante podrán cenar, pero con una vista increíble de la Ciudad de México.

Para tener dicha vista, el recinto cuenta con una mesa giratoria -que de vueltas de 360 grados– con la cual tendrás una bella vista y podrás degustar platillos que es posible que vuelen tu paladar.

Kayak en Xochimilco

Ahora bien, si los dos son amantes de los deportes y buscan combinarlo con el agua, quizás hacer kayak en Xochimilco pueda ser buena elección para ambos este Día del Amor y la Amistad.

Pero si no tienes experiencia en kayak, no te preocupes, ya que ‘Recorridos en Kayak Xochimilco’ te proporcionarán un guía.

Te recomendamos checar su perfil de Facebook, y si te animas, sería recomendable ir antes del amanecer o anochecer, para tener un paisaje natural majestuoso.

Tour casas embrujadas y pulque

Ya encaminados, si ambos les gustan los temas paranormales y tienen gusto por el pulque, quizás esta experiencia sea la ideal para ustedes.

‘Pulquipedia’ ofrece un recorrido por algunos sitios tenebrosos de la capital del país como ‘La casa negra‘, ‘La Moria‘, ‘La casa de las brujas‘, etcétera.

En el tour también podrás degustar con tu pareja o amigo unos pulques, ya sean naturales o curados y hasta unos shots de mezcal. El paquete incluye algunos obsequios como amuletos y agua bendita y está es una idea original para pasar el 14 de febrero con tu ser amado o querido.

IMMMU

Este sitio cuenta con 10 salas en las cuales puedes encontrar hamacas, una zona de baile, alberca de pelotas y sitios con luces LED que sin duda son llamativas a la vista.

Aquí tú y tu pareja o tus amigos podrán tomarse fotos y selfis con los llamativos colores de las luces LED y que es posible que te dejen bellas imágenes para presumir en tus redes sociales.

Y si están hambrientos, IMMMU cuenta con una cafetería y heladería por lo que la experiencia no se verá interrumpida por el apetito.

IMMMU se ubica en la calle Monterrey, número 193 en la colonia Roma Norte, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

