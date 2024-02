Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, no es inmune a ser procesado y puede ser juzgado por conspiración para anular las elecciones de 2020.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”, dijeron los jueces.

Y agregaron que: “Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento”.

El fallo es un importante revés legal para Trump, de 77 años, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, y se espera que lo apele ante el pleno del tribunal de apelaciones y potencialmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un portavoz de Trump dijo que el expresidente apelaría.

Estaba previsto que Trump fuera a juicio el 4 de marzo acusado de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, pero el juez de distrito que supervisa el caso se vio obligado a posponer el inicio del proceso en espera de un fallo sobre la inmunidad, emitido por el tribunal de apelaciones.

La jueza de distrito Tanya Chutkan, que presidirá el proceso por interferencia electoral de Trump, rechazó el reclamo de inmunidad de Trump en diciembre y los tres jueces que escucharon su apelación el mes pasado tampoco quedaron convencidos por sus argumentos.

Al respecto, Donald Trump escribió en su cuenta de X (@TrumpDailyPosts) que:

“Si no se concede inmunidad a un presidente, todo presidente que deje el cargo será acusado inmediatamente por la parte oponente. ¡Sin inmunidad completa, un presidente de los Estados Unidos no podría funcionar correctamente!”.

IF IMMUNITY IS NOT GRANTED TO A PRESIDENT, EVERY PRESIDENT THAT LEAVES OFFICE WILL BE IMMEDIATELY INDICTED BY THE OPPOSING PARTY. WITHOUT COMPLETE IMMUNITY, A PRESIDENT OF THE UNITED STATES WOULD NOT BE ABLE TO PROPERLY FUNCTION!

Donald Trump Truth Social 11:25 PM EST 2/05/24

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 6, 2024