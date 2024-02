Taylor Swift anunció, durante los premios Grammy, que que lanzará un nuevo álbum.

Este 4 de febrero se realizó la edición número 66 de los Premios Grammy en la cual desfilaron una inmensa cantidad de celebridades.

Durante el desarrollo de estos premios resaltó Taylor Swift, ya que ganó el premio de la categoría “Mejor álbum pop vocal”, una de las nueve nominaciones que tiene para esta edición y éste premio es el 13 que tiene de los Grammy.

Sin embargo, al recibir el premio, Swift anunció que lanzará su próximo disco de estudio titulado “The Tortured Poets Department” el cual se estrenará el 19 de abril de este 2024.

Este álbum será la continuación de su anterior disco llamado “Midnights”.

Para el nuevo proyecto, Taylor Swift compartió (vía redes sociales) la imagen del álbum y una breve descripción de la esencia que podrá tener su música en esta nueva entrega.

“All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19”, se lee en la descripción de la publicación de Taylor.

Pero junto con la imagen de portada, también hay un mensaje que dice:

“Y así entro como prueba. Mi escudo de armas empañado. Mis musas, adquiridas como moretones. Mis talismanes y amuletos. El tic, tic, tic de las bombas de amor y la poesía… Atentamente El Presidente del Departamento de Poetas Torturados”.

All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA 📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD — Taylor Swift (@taylorswift13) February 5, 2024

