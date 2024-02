Un acto más de transfobia y discriminación quedó registrado en redes sociales, luego de que la influencer Vanessa Labios 4K compartiera cómo fue obligada a salir del hotel en el que se hospedaba en Tijuana.

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido, quien se viralizó en Tiktok tras la frase “lo sabes de mujer”, expuso que fue obligada a salir del ‘Hotel Ticuan‘ en Tijuana, en el cual se estaba hospedando .

En el clip difundido en internet, se observa a Vanessa sentada en su habitación mientras la peinaban, para después salir a dar un show en vivo en un antro de la ciudad, cuando de repente un guardia de seguridad tocó a su puerta para notificarle que tenía que tomar sus cosas y retirarse presuntamente por su actitud.

“Lo que pasa es que, por orden de la gerencia, tienen que retirarse”.

Tras ello, tanto su equipo como Vanessa se defendieron y acusaron que en recepción les habían dado maltrato previamente por parte de una empleada.

“No se puede retirar porque por eso se pagó una habitación, la muchacha fue la grosera.” No es la primera vez que vengo a reservar este hotel, tengo años trabajando con la chica de la mañana, que es la encargada de turno.

En la mañana vine y le dije que ocupaba una habitación. La muchacha del turno ya nos conoce que traemos influencers, porque estaba grabando para YouTube, y le dije que alguien subiría a maquillarnos temprano y dijo que no había problema. Sin embargo, la otra se molestó y es muy ‘impotente’. No es la primera vez que yo he tenido un problema con ella y a mí no me gusta ser grosero porque ella es una mujer y se merece mi respeto y quien sea. Pero no me voy a poder retirar porque es una situación de que ella es homofóbica y dijo cosas feas”, mencionó un acompañante de labios 4K.

Pero pese a los argumentos, la influencer y su equipo tuvieron que abandonar la habitación; su salida estuvo acompañada de varios elementos de seguridad que se encontraban a las afueras del hotel.

“Estoy peor que una delincuente, se los juro”, dijo la influencer.

¿Por qué corrieron a la influencer Vanessa Labios 4k del hotel?

La salida de Vanessa se habría dado tras la “discusión” que tuvo con la recepcionista, quien no le había permitido el acceso a los maquillistas que la prepararían para su show, pese a que una empleada ya les había dado permiso antes, y bajo ese argumento, la creadora de contenido ingresó a su equipo de trabajo a su habitación.

Saltándose presuntamente la autoridad de la encargada de turno, quien había mencionado que ya no podían ingresar porque estaban fuera del horario de visitas. Lo que desencadenó su molestia y habría sido la razón para retirar a Vanessa Labios 4k.

