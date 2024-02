Testigos captaron el momento en el que una avioneta se impactó contra un parque de casas rodantes ubicado en Tampa, Florida.

Varios testigos que se encontraban cerca del lugar de los hechos captaron el momento justo en el que una avioneta se impactó contra un parque de casas rodantes que se encontraba en Clearwater, Tampa, Florida.

De acuerdo con los medios locales, las autoridades se encargarán de dar más información sobre el hecho en la casa club a la cual ahora se le conoce como Bayside Waters.

Asimismo se detalló que varias de las casas móviles se incendiaron tras el impacto.

Varios videos que han circulado en el internet muestran las llamas que generó el impacto de la avioneta en el área.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R

— Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024