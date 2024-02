Seguro del presente que vive la tauromaquia en México y al destacar la respuesta que tuvo la afición el pasado 28 de enero con la corrida de reapertura y más de 40 mil espectadores, en la Monumental Plaza de Toros México, Diego Silveti ve como “patadas de ahogado” la nueva suspensión provisional que vive el recinto capitalino, sin poder efectuar eventos taurinos al menos hasta el 7 de febrero.



“La fiesta está más viva que nunca. Lo del domingo fue un grito a la libertad de creencia, de historia y lo que significa la Plaza México. Ver a 45 mil personas abarrotando la plaza y viniendo de todas partes habla de lo que es hoy la fiesta, pese a este grupo minoritario que aparte se portó de mala manera, con insultos y agresiones, dando cuenta a la gente que éstas personas no tienen educación, respeto, tolerancia y buscan artimañas para quitar algo tan arraigado en el país”, señaló el torero en entrevista.

Confiado en que las autoridades que administran el coso de Insurgentes podrán resolver este nuevo impedimento legal y que esta situación quede como algo pasajero, Silveti se muestra crítico ante las figuras antitaurinas, a las que les recuerda que esta actividad tiene más de 500 años de arraigo en México, para sostener que si hay entes que aman a éstos animales son justamente los taurinos. “Criamos a estos toros, los queremos, cuidamos y protegemos”.



“Yo nunca he escuchado a algún antitaurino decir que va a adoptar a los toros. Ellos nunca proponen qué hacer con los animales y simplemente los quieren desechar a base de falta de respeto, tolerancia y sin argumento válido”, agregó el hijo del también matador “Rey” David Silveti.

Diego establece que se le debe dejar a los millones de aficionados que apoyan las corridas de toros en México, el poder disfrutar de la llamada “fiesta brava” en apego a la libertad de creencia y de ir a algo que disfrutan y que además es lícito. “No está afectando a ningún otro sector. Si no les gusta que no vayan, pero que respeten a millones de personas que sí y que se informen”.



Aunque para Diego la función del pasado 28 de enero no significó su primera aparición en el recinto taurino de la Ciudad de México, tras confirmar su alternativa en la plaza más grande del país desde 2011, el mexicano reiteró que atesora lo hecho en días pasados en “La México”, con el cariño mostrado público nacional.

Pese a no haber ganadores en la corrida del domingo pasado, Silveti recalcó la importancia de todo un sector que se ha mantenido activo a pesar de no haber actividad en la capital con el calendario habitual de corridas.



“La fiesta siempre ha tenido esos aspectos. El animal no tiene palabra de honor y aunque los ganaderos son los primeros que quieren un buen espectáculo, es parte de lo que nos toca vivir. Vendrán tardes mejores y son justamente los ganaderos quienes tienen el mérito por criar a estos animales. Me consta el cariño que les tienen y el dinero que les invierten”, concluyó.