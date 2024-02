Mikel Izal está a unos días de presentarse en Jalisco y la Ciudad de México. Tal vez su nombre se te haga conocido pues él formaba parte del grupo IZAL quien dijo adiós a los escenarios en 2022 luego de más de 12 años de éxitos.

En ocasiones hay un botón de reinicio y ese fue el que usó Mikel, pues decidió lanzarse como solista con su álbum El miedo y el paraíso. Con este LP, el originario de Pamplona, ha decidido apostar más por el uso de sintetizadores saliendo de su zona de confort.

“Para mi es volver a empezar. Soy una persona que necesita moverse mucho, que se aburre muy rápido con las cosas aunque sean muy buenas.

“Empiezo en solitario para expresarme de otra forma, musicalmente hablando. En los últimos años las canciones eran más personales y sentía la necesidad de expresarme a mi manera en todos los niveles. Empezar con un proyecto solitario conlleva un montón de riesgos, dudas y aventuras. Ya necesitaba sentir el cambio de página”, compartió Mikel Izal en entrevista con 24 HORAS.

Por si te lo perdiste : Pautips se adapta en redes sociales

Y es que iniciar con un proyecto nuevo implica riesgos en los que puede existir lealtad o rechazo. La despedida de IZAL ocurrió en octubre de 2022 y a partir de ahí sus integrantes tomaron caminos nuevos.

“No fue fácil dejar un proyecto con tantos seguidores como IZAL. Hay dos tipos de fans: los que se alegran y lo ven positivo o los enfadados que les cuesta aceptar que hay un cambio.

“Aunque podríamos agregar un tercer grupo, el que no conectaba con IZAL pero ahora le interesa el proyecto solitario. Siempre han habido nuevas personas. Yo no he dejado de querer a mis fans y estoy agradecido y más tranquilo”, declaró Mikel.

El miedo y el paraíso de Mikel Izal

La oscuridad y la lucidez son algunas de las palabras con las que se podría definir al álbum de Mikel Izal pero ¿Cuáles son los miedos a los que se enfrenta el también compositor?

“Tengo muchos miedos. La mayoría inventados, invisibles y que solo habitan mi cabeza. Yo soy una persona que le cuesta o que tiene tendencia de imaginar escenarios oscuros y que vive en ellos. De eso trata el álbum. Lo que puedo decir es que hay que vivir la realidad, el presente y no un futuro catastrófico que te inventas”, respondió.

Para algunos, la fortuna y el reconocimiento son clave en sus vidas pero en medio de una carrera, como la musical, el paraíso puede tener un significado distinto.

“Cuanto más años cumplo cada vez el paraíso me parece estar tranquilo y en paz ¿Cómo se logra?rodeado de amigos y familias, este último grupo es mi lugar seguro.

“Es muy fácil pensar que el paraíso son cosas complicadas como premios y los conciertos. El verdadero paraíso es más cercano: familia y amigos”, reflexionó.

Aunque cuenta con amplia experiencia en la música, Mikel Izal aún tiene metas grandes. Algunas enfocadas en México, país con el que considera tiene una deuda.

“Lo primero que me viene a la cabeza es México ya que es un país con el que Izal no dejó de existir. No tuvimos la sensación de hacer el trabajo necesario para llegar a más sitios. Me gustaría vivir la energía mexicana. No me quiero imaginar en un foro de 10 mil personas”, visualizó.

Para sus shows de México, Mikel Izal promete noches oscuras en la que interpretará los temas de su álbum debut y también algunas sorpresas.

“Se van a encontrar con mi álbum completo. Lo haremos cercano a lo que hemos presentado en España. De igual forma habrá algunos temas de mi anterior etapa en versiones revisitadas. Las imprescindibles de IZAL no faltarán.

“Estoy cruzando los dedos para que les gusten estas versiones adaptadas a mi proyecto. Salgamos de la zona de confort y emocionémonos de forma diferentes. Estoy encantado de volver y voy con la ilusión del mundo. Que no tengan miedo que vamos a estar en el paraíso”, finalizó.

Por si te lo perdiste: Patti Smith volverá a México con ‘Correspondences’ junto a Soundwalk Collective

Mikel Izal actualmente está promocionando El miedo y el paraíso.

Los conciertos que realizará en México serán el 7 de febrero en el C3 Rooftop de Guadalajara, Jalisco y el 8 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México.

LDAV