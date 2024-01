Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, anunció este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 40 años de militancia.

“Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas (…) No acepto un PRI en Guerrero dividido y despreciado. Hoy tomo la decisión de separarme del PRI“, dijo en conferencia de prensa.

Astudillo Flores acusó además al PRI de convertirse en un grupo sectario y sin ideología.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer lo que solamente a él lo conviene.

No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad, y no reconoce liderazgo ni fuerzas políticas locales. (…) Me averguenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno se ha visto envuelto en confrontaciones internas, acusaciones a su persona, que han causado bajas importantes”.

En su mensaje, el exgobernador también agradeció a quienes lo acompañaron y brindaron su confianza durante su andar político.

“Me voy muy agradecido, muy reconocido con todos los que han creído en mí, con todos los que me han brindado su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política”.

Héctor Astudillo fue gobernador de Guerrero durante 2015 a 2021.

En 2012 se desempeñó como coordinador estatal de la campaña de Enrique Peña Nieto en Guerrero.

Además, fungió como subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

