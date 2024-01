Una reforma que modifique el juicio de amparo podría llevarse a cabo en una “segunda etapa” de la reforma al Poder Judicial, expresó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, luego de participar en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Zaldívar mencionó que en la visión que tienen en el oficialismo de una nueva justicia para el país, no está previsto entrar al tema del juicio de amparo.

“Por lo que hace al juicio de amparo, en esta primera… Digamos esta primera instancia de visualización de una nueva justicia, no lo estamos viendo como un tema específico, será una segunda etapa, una vez que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República, que entonces a lo mejor vendrán las reformas procesales, la reflexión sobre el juicio de amparo y algunas otras instituciones”, expresó el ministro el retiro.

Cuestionado sobre la elección por voto popular de ministros, de cuál aseveró no se ha manifestado en contra, comentó que habrá que esperar la propuesta del Ejecutivo para analizarla y posicionarse al respecto.

“Quiero aclarar que yo no me he manifestado en contra de la elección de ministros y ministras, lo que dije, no una ocasión, sino varias, es que me parece que si acaso nos vamos por ese camino tendría que ser una elección indirecta.

“Es decir, una elección donde hay un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas, pudieran pasar a la etapa de elección popular”, expuso.

Añadió que su postura es que no sería adecuado abrir a prácticamente cualquier persona con título de abogado la posibilidad de postularse a ministro.

Acerca de sus percepciones como ministro en retiro y si estas se ajustan a los criterios de austeridad republicana de la 4T, Zaldívar señaló que a él no le aplica la reforma al Artículo 127 constitucional.

“Yo llegué antes de que entrara en vigor. Consecuentemente, a mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se me podía bajar el sueldo.

“La austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos”, se defendió el ministro en retiro.

Sostuvo que no recibido “un solo centavo” contrario a la Constitución, ni contrario a ningún principio, y si en algún momento se decidiera otra cosa, lo aceptaría sin ningún problema.

Detalló que percibe 80% de su fondo de retiro al cual no ha renunciado y no desmintió que haya recibido un aguinaldo de casi medio millón de pesos.

CSAS