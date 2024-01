La cantante estadounidense Taylor Swift buscaría demandar a un sitio para adultos tras contenido pornográfico que se creó con IA.

A través del medio Daily Mail dio a conocer que está considerando emprender acciones legales contra el sitio pornográfico “Deepfake”, tras publicar “NSFW” (no apropiado para el trabajo) creados con IA.

Te podría interesar: Estrella está de regreso

Lo anterior, luego de que esta semana se difundieran docenas de imágenes gráficas de Taylor, en una serie de actos sexuales con recuerdos de Kansas City Chief en el estadio.

Por lo que la cantante detalló que no descarta la idea de tomar acciones legales contra el “enfermizo” del sitio para adultos por las imágenes de IA que circulan en línea con su imagen.

“Se está decidiendo si se tomarán acciones legales, pero hay una cosa que está clara: Estas imágenes falsas generadas por IA son abusivas, ofensivas, explotadoras y se realizan sin el consentimiento y/o la autorización de Taylor”, mencionó una fuente cerca a ella.

Y si bien la cuenta de X que compartió dicho material ya no existe, sin duda encendió las alarmas no solo entre la intérprete de ‘Hero’, quien presuntamente se encuentra furiosa tras el hecho, sino también entre sus fans, por lo que en redes se volvió tendencia la palabra “PROTECT TAYLOR SWIFT”, para que se proteja la imagen de Taylor tras la ola de imágenes explícitas de ella.

Te podría interesar:Sergio del Molino, Premio Alfaguara 2024

Asimismo, como un llamado para que se eliminen de todos los lugares las imágenes y no se difundan.

Pues señalan, que este tipo de contenido ilícito no debe de existir, por lo que “es necesario cerrarle la puerta a todo eso y aprobar una legislación, promulgando leyes para evitarlo”.

Taylor Swift is said to be considering legal action against the deepfake website that generated explicit AI images of her which circulated online, Daily Mail reports. pic.twitter.com/fQ961NdZTU

— Pop Base (@PopBase) January 25, 2024