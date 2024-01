La embajada de Estados Unidos en México mandó una alerta de seguridad y advirtió a sus ciudadanos estadounidenses a no visitar el poblado de Taxco, Guerrero, por los incidentes de violencia registrados en los últimos días, el cual está ligado al crimen organizado.

Asimismo, mencionaron que la recomendación del Departamento de Estado para Guerrero es de nivel 4, es decir, no viajar al lugar debido al crimen.

En los últimos días, Taxco se ha visto sacudido por la violencia ligada al crimen organizado.

Lo anterior tras la muerte de dos agentes de la Fiscalía guerrerense, el pasado 24 de enero, y la extorsión al transporte público, el cual dejó de funcionar desde hace algunos días por el temor a que les fueran a hacer algo.

U.S. Embassy Mexico City informs U.S. citizens that due to recent security incidents, U.S. government employees may not travel to Taxco, Guerrero. The Department of State’s Travel Advisory for Guerrero is Level 4 – Do Not Travel due to crime. https://t.co/DfMVszqFIB

