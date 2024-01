Durante el cuarto trimestre de 2023, la plataforma de streaming conocida como Netflix reportó un importante aumento en el número de sus suscripciones a nivel mundial. Los ingresos tras el aumento en el número de suscripciones representaron cerca de 8 mil 800 millones de dólares en ganancias para la plataforma.

De acuerdo con la información, durante el último trimestre del 2023, la plataforma de entretenimiento sumó 13.1 millones de suscriptores nuevos, representando uno de los crecimientos más importantes en su historia. Estas cifras estuvieron por encima de los 8.97 millones de suscripciones pronosticadas para este lapso de tiempo.

Te podría interesar: El sector de autopartes proyecta negocios en 2024 por 125 mmdd

Tras este repunte, Netflix ha sumado un total de 260 millones de suscriptores en todo el mundo. Producciones como “The crown”, “The Killer” y algunas de sus series originales impulsaron el interés del público para la contratación de sus servicios, esto sumado a la iniciativa de transmitir eventos en vivo.

Recordemos que recientemente la compañía anunció que transmitirá a la WWE, por lo que las finanzas durante este 2024 lucen bastante saludables. Además de ello, se prevé que para el 2025 el modelo de publicidad que han comenzado a implementar pueda dar más dividendos para aumentar la oferta a sus consumidores.

Te podría interesar: Sader entrega fertilizantes a Pueblos Yaquis

“Mirando hacia el futuro, a pesar de que las huelgas del año pasado retrasaron el lanzamiento de algunos títulos, tenemos una gran agenda para 2024“, dijo la compañía.

A pesar de los cambios en sus planes, donde los usuarios ya no pueden compartir las cuentas y en caso de hacerlo, se les hará un cargo extra por ello, los consumidores aún mantienen su fidelidad a Netflix debido al gran catálogo de contenido con el que cuentan actualmente.

What drives a NASCAR champion? Go behind the wheel and beyond the track in NASCAR: Full Speed. Coming January 30th. pic.twitter.com/YTsF5IfDx8

— Netflix (@netflix) January 24, 2024