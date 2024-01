Alex Pereira, uno de los nombres revelación dentro de las artes marciales mixtas y campeón de peso semipesado de la Ultímate Fighting Championship (Merle Christine, a quien acusa de estar casada con otra persona mientras se encontraba en la relación con el brasileño. uno de los nombres revelación dentro de las artes marciales mixtas y campeón de peso semipesado de la Ultímate Fighting Championship ( UFC ) se ha visto envuelto en una escandalosa separación con su pareja,a quien acusa de estar casada con otra persona mientras se encontraba en la relación con el brasileño.

Fue durante una charla en el pódcast ‘Spinning Backfist’ que el ex campeón de peso welter de la misma compañía, sorprendió a sus fanáticos dando fuertes declaraciones relacionadas con su vida sentimental.

“Bueno, es un poco difícil hablar de esto porque para mi ya borré a esta persona de mi vida. Me gustaría pedirle a mis fans que también la borren de su vida. Era una persona que yo creía, que la puse en mi casa junto con mi familia. Después de todo, me enteré de que ella estaba casada”.

Hasta a Poatan le rompen el corazoncito muchachos, la novia estaba casada! Envíenle sus buenas vibras al buen Alex Pereira. pic.twitter.com/ChF4BhT3E6 — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) January 19, 2024

Te podría interesar: De manera agónica, San Francisco 49ers vence a Packers y van a la final de la NFC

estar preparado para responder ante cualquier acusación por parte de su ahora expareja Posterior a ello, el peleador de 36 años, compartió un pequeño fragmento de esa conversación a su perfil oficial de Instagram , donde cuenta con más de 2 millones de seguidores y a las pocas horas compartir una publicación con fuertes alegaciones, mencionandopara responder ante cualquier acusación por parte de su ahora expareja

“Estoy listo para la guerra, mírame a los ojos y mira si miento prepárate porque ya voy”.

De igual manera, manifiesta haber sufrido un episodio de agresión física por parte de su antigua compañera durante un momento de conflicto, sosteniendo que él nunca respondería de la misma manera.

“Llevo unos días hablando con su ex marido y me doy cuenta de lo que es capaz. Se trata de una conversación amorosa con dos personas diferentes el mismo día y a la misma hora. Me atacó pensando que me defendería, ¡pero no soy tan estúpido como para hacer eso! Tengo un video de ella atacándome, y como no obtuvo lo que quería, está tratando de usar mi nombre”.

Esta serie de declaraciones por parte de Poatan, como es apodado, dieron como resultado la contestación de Christine a través de su cuenta de Instagram, misma que siguen miles de personas. En dicha contestación, la ahora expareja de Pereira evitó profundizar los motivos de su separación con el peleador.

Te podría interesar: Universal Pictures prepara película sobre Anthony Kiedis, líder de Red Hot Chili Peppers

“Los hombres heridos realmente intentan inventar situaciones. Por supuesto que he estado casada en el pasado (Alex también lo estuvo), pero me separé antes de empezar la relación con Alex. ¿Ustedes son tan estúpidos para pensar que podría pasar a los Estados Unidos teniendo un marido?… Rompí con Alex, y si empezara a hablar aquí de las razones, las cosas no acabarían bien. ¡Paz!”.

Aún se desconoce cómo terminará este intenso drama sentimental que rodea el presente del campeón de dos categorías diferentes de Glory y que cuenta con gran relevancia en la UFC, pero si algo es seguro, es que parece que las contestaciones por parte de cada uno no parecen cesar en un futuro cercano.

OD