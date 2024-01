Con una exhibición del quarterback Lamar Jackson, los Baltimore Ravens derrotaron este sábado 34-10 a los Houston Texans y se clasificaron a la final de la Conferencia Americana de la NFL.

Tuvieron que pasar 12 años para que Baltimore volviera a una final divisional, ya que la última vez que lo hicieron fue en los playoffs de 2012.

Ahora, los Ravens pugnarán en su cancha por un boleto al Super Bowl ante el ganador del duelo estelar del domingo entre los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, y los Buffalo Bills.

Ante su público de Baltimore, Lamar Jackson fue el gran protagonista del arranque de la ronda divisional al imponerse con claridad en el duelo ante el quarterback novato C.J. Stroud, el líder de los Texans.

Jackson, favorito para ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada, tomó el control del partido en la segunda mitad hasta desarticular a Houston con un total de 2 touchdowns de carrera y otros 2 de pase.

El mariscal de campo llegó a las 100 yardas terrestres y sumó otras 152 aéreas para asegurarse su primera presencia en la final de conferencia, esto tras seis temporadas en cu carrera como futbolista profesional de americano.

Lamar with a spot in the AFC Championship on the line:#NFLPlayoffs pic.twitter.com/2iH8F3t8cq

— NFL (@NFL) January 21, 2024